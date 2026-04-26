El castillo escondido en medio de la Cordillera de los Andes al que casi nadie puede acceder:

El castillo escondido en medio de la Cordillera de los Andes al que casi nadie puede acceder. Foto: Instagram @mags.cor

En pleno bosque andino-patagónico y rodeado por jardines de estilo francés, se esconde un castillo poco conocido incluso para los viajeros frecuentes del sur argentino. Se trata de El Messidor, una residencia oficial con fuerte carga histórica, que fue escenario de visitas internacionales y hechos políticos poco difundidos, y que hoy se consolida como uno de los edificios más singulares de la Patagonia.

Ubicado en Villa La Angostura, dentro de la provincia de Neuquén, este palacio fue proyectado en 1942 por el arquitecto Alejandro Bustillo, uno de los responsables de algunas de las obras más emblemáticas del sur argentino. Su diseño combina inspiración francesa con materiales locales y un entorno natural privilegiado.

Castillo El Messidor. Foto: NA.

A lo largo del tiempo, la residencia no solo funcionó como lugar de descanso institucional: también fue escenario de visitas presidenciales, reuniones reservadas y hasta un episodio que la convirtió en un verdadero “presidio de lujo”. Hoy sigue siendo un sitio cerrado al público general y solo puede visitarse mediante invitación oficial.

El Messidor: la residencia oficial de Neuquén con inspiración francesa en la Patagonia

La residencia El Messidor ocupa unas 36 hectáreas dentro de uno de los entornos naturales más atractivos de la región cordillerana. Rodeada de bosques nativos y con vista al lago Nahuel Huapi, el edificio replica la estética de los castillos franceses de montaña con techos inclinados, piedra a la vista y simetrías clásicas.

Jardines de la Residencia El Messidor de Villa La Angostura. Foto: Gentileza La Angostura Digital

Los jardines que rodean la propiedad también responden a ese estilo europeo: senderos geométricos, terrazas verdes y sectores cuidadosamente diseñados refuerzan la idea de un espacio pensado tanto para la contemplación como para el descanso institucional.

Desde 1964 funciona oficialmente como residencia del Gobierno de Neuquén. A diferencia de otros edificios históricos del país, no está abierto al turismo convencional, lo que alimenta su aura de misterio y exclusividad dentro del circuito patagónico.

Castillo El Messidor. Foto: NA.

Visitas presidenciales y líderes internacionales que pasaron por El Messidor

A lo largo de su historia, la residencia recibió a numerosas figuras políticas argentinas e internacionales. Uno de los primeros en utilizarla fue Juan Carlos Onganía, quien incluso ordenó mejorar el camino entre Bariloche y Villa La Angostura para facilitar el traslado de su equipo personal y de su cocinero.

También pasaron por allí el expresidente Raúl Alfonsín, quien habría permanecido una temporada tras dejar anticipadamente el poder en 1989, y Carlos Saúl Menem durante su etapa presidencial.

Entre las visitas internacionales se destacan el dictador paraguayo Alfredo Stroessner, el rey Juan Carlos I de España y el emperador japonés Hirohito. Incluso el expresidente estadounidense Bill Clinton evaluó alojarse allí durante su visita a la región, aunque finalmente eligió el hotel Llao Llao en Bariloche.

Residencia "El Messidor". Foto: laangosturadigital.com.ar.

El episodio más oscuro: cuando El Messidor funcionó como “presidio de lujo”

Uno de los episodios más curiosos de la historia del lugar ocurrió durante la última dictadura militar argentina, cuando la expresidenta Isabel Perón fue detenida allí durante siete meses.

La residencia funcionó entonces como un espacio de detención con condiciones muy distintas a las habituales en ese contexto. Isabel Perón permaneció acompañada únicamente por su mucama Elsa, quien se ocupaba de asistirla durante su estadía.

Ese episodio consolidó la imagen de El Messidor como un lugar cargado de simbolismo político dentro de la historia reciente argentina, sumando un capítulo poco conocido a su trayectoria institucional.

Residencia El Messidor en Villa La Angostura. Foto: Wikipedia.

Por qué El Messidor no está abierto al turismo en la Patagonia

A diferencia de otros edificios históricos del país, El Messidor no integra los circuitos turísticos habituales de la Patagonia. Esto se debe a que sigue siendo propiedad del Gobierno de Neuquén y funciona como residencia oficial provincial.

Por ese motivo, el ingreso está restringido y sólo puede realizarse mediante invitación del gobernador. No existen visitas guiadas regulares ni recorridos abiertos al público general, lo que refuerza su perfil reservado dentro del patrimonio arquitectónico argentino.

Esa condición especial explica también por qué sigue siendo uno de los castillos menos conocidos del sur del país, a pesar de su valor histórico, su entorno natural privilegiado y la cantidad de figuras internacionales que pasaron por sus salones a lo largo de las décadas.