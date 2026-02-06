Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Nueva Delhi, 5 feb (EFE).- Al menos 18 trabajadores murieron y varios más podrían haber quedado atrapados tras una explosión ocurrida el jueves en una mina de carbón en el estado indio de Meghalaya, en el noreste del país, informaron fuentes policiales.

“Hasta ahora, se han recuperado 18 cuerpos del lugar”, declaró el superintendente de policía del distrito, Vikash Kumar, a la agencia india PTI.

Las autoridades informaron de que aún no se ha podido determinar con exactitud cuántos trabajadores se encontraban dentro de la mina en el momento de la explosión, por lo que existe el temor de que haya más personas atrapadas bajo los escombros.

Los equipos de rescate permanecen desplegados en la zona y que se ha solicitado la intervención de la Fuerza Estatal de Respuesta a Desastres (SDRF, en inglés) para apoyar las labores de búsqueda, ya que aún podría haber gente dentro de la mina.

El primer ministro indio, Narendra Modi, expresó a través de la red social X su "dolor por el siniestro en East Jaintia Hills, Meghalaya", y transmitió sus condolencias a las familias afectadas.

La policía indicó asimismo que se sospecha que la mina operaba de forma ilegal y que la explosión podría haberse producido durante actividades de extracción de carbón. Las causas exactas del suceso todavía no han sido determinadas y se ha abierto una investigación.

El Tribunal Superior de Meghalaya expresó su preocupación por las actividades mineras ilegales, que persisten sin cesar a pesar de un trágico incidente similar ocurrido hace apenas un año, y ordenó a las autoridades el arresto inmediato de los responsables.

La corte citó además al superintendente de Policía del distrito y al comisionado adjunto a comparecer el próximo 9 de febrero para detallar las medidas adoptadas hacia los heridos y justificar las presuntas actividades ilegales en curso, según informó la misma agencia india.

La minería de carbón en Meghalaya se realiza mediante el método de "pozos de ratonera" ("rat hole" en inglés), una técnica basada en la excavación de túneles muy estrechos que fue prohibida en 2014 por el Tribunal Verde Nacional debido a su extrema peligrosidad y al impacto ambiental.

Según datos oficiales del Ministerio de Carbón, la India cerró 2024 con un balance de 49 mineros fallecidos, mientras que solo en los primeros meses de 2025 se contabilizaron otras 20 víctimas mortales en diversos siniestros dentro de un sector que ha acumulado más de 220 muertes en el último lustro. EFE

