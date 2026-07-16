Cambio histórico en las aplicaciones de delivery: Uber compró Pedidos Ya en una operación multimillonaria

Delivery en bicicleta, Pedidos Ya

El mapa de las aplicaciones de delivery y movilidad se encamina a una reconfiguración total: Uber ofreció adquirir la totalidad de las acciones que aún no posee en el gigante alemán Delivery Hero, en una transacción valorada en US$ 14.800 millones (12.900 millones de euros). La propuesta ya fue aceptada por la firma europea y redefinirá el negocio a escala global.

El impacto en Argentina será inmediato, ya que entre las marcas que pasan a manos de Uber se encuentra Pedidos Ya, la plataforma líder de delivery en el país. Además, la operación se complementa con el reciente relanzamiento local de la división de reparto de la compañía estadounidense Uber Eats.

La fusión de ambas empresas dará vida a un actor de dimensiones inéditas en el mercado global del comercio rápido:

Presencia planetaria: la empresa resultante se consolidará como la mayor compañía de servicios de movilidad y delivery del mundo, con presencia en 99 mercados (frente a los 79 en los que operaba Uber de manera individual) y reservas brutas combinadas que superaron los US$ 236.000 millones en 2025.

Los detalles de la oferta: Uber, que ya controlaba el 25% de la firma alemana más un 12% en instrumentos financieros, ofreció a los accionistas 41,5 euros por acción. Al restar la participación que ya poseía, el desembolso final neto de la operación se ubicará en torno a los US$ 13.700 millones. El grupo Prosus, dueño del 17% de Delivery Hero, ya comprometió su voto a favor de forma irrevocable.

Uber compró Pedidos Ya.

La trastienda de la operación: ¿qué pasará con las marcas?