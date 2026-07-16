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Final del Mundial 2026: cuánto salen y cómo conseguir las entradas para el encuentro de Argentina - España

La clasificación de la Selección Argentina para la definición ante España desató una demanda récord de localidades y elevó los precios a cifras inéditas. Conocé cuánto cuestan las entradas para la final del Mundial 2026.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Cuánto salen y cómo conseguir las entradas para el partido de Argentina versus España en la final del Mundial
Cuánto salen y cómo conseguir las entradas para el partido de Argentina versus España en la final del Mundial Foto: AFP - THOMAS COEX
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La Selección Argentina jugará este domingo la final del Mundial 2026 ante España y la búsqueda de los hinchas por conseguir tickets se volvió intensa con gran variedad de precios y costos muy altos para el promedio de las entradas de partidos previos que parten de los US$9.000 por persona.

Los hinchas buscan acompañar al equipo de Lionel Scaloni en la búsqueda de su segundo triunfo en la final de un Mundial, luego del título obtenido en 2022. El encuentro se llevará a cabo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y el portal oficial de la FIFA se vio colapsado por el alto flujo de usuarios en línea buscando entradas.

MetLife Stadium
La final del Mundial se llevará a cabo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y el portal oficial de la FIFA se vio colapsado por el alto flujo de usuarios en línea buscando entradas.

La venta de entradas para el partido en territorio estadounidense fue estructurada de manera fraccionada ya que la organización habilitó un 20% del aforo antes del inicio de la Copa, sumó un porcentaje igual tras la clasificación del seleccionado español y ahora se espera la salida a la venta del remanente de entradas para completar la capacidad del recinto.

¿Cuáles son las tarifas que maneja la FIFA?

El sistema de tarifas dinámicas que implementa la FIFA, sumado al circuito informal de la reventa, posicionó las entradas generales en cifras altas. Estos son los valores que manejan las entradas comunes y VIP:

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  • Un boleto de Categoría 1 en la platea baja (sección 143) se ofrece en el mercado por unos US$14.000
  • Un ticket de Categoría 2, ubicado en las bandejas superiores (sección 343), promedia los US$9.000 individuales.
  • Paquete “Champions Club”: piso de US$17.000 y puede llegar a los US$19.000.
  • Paquete “Trophy Lounge”: cotiza en torno a los US$29.000 por cada espectador.
Los precios de las entradas para la final del Mundial van desde los US$9.000 hasta los US$29.000. Foto: REUTERS

¿Cuándo juega Argentina la final del Mundial 2026?

Argentina se enfrentará a España y buscará convertirse en bicampeón. La última vez que un equipo logró repetir el título en dos mundiales seguidos ocurrió en 1962, cuando Brasil obtuvo la Copa del Mundo en Chile. Antes se había declarado campeón en Suecia 1958.

La final Argentina vs. España se jugará este domingo 19 de julio a partir de las 16:00h en el Estadio MetLife en la ciudad de Nueva Jersey.

En tanto, el sábado 18 de julio, Francia e Inglaterra jugarán la eliminatoria por el tercer puesto en el Hard Rock Stadium de Miami a partir de las 18:00h.

El Hard Rock Stadium albergará la final de la Copa América 2024. Foto: Conmebol
El Hard Rock Stadium de Miami albergará el partido por el tercer puesto del Mundial 2026.

La prensa inglesa reflejó la desilusión por la eliminación

Los principales medios británicos no ocultaron el golpe que significó la derrota de Inglaterra. The Sun abrió su cobertura con el título Otro Messi excelente: Los Tres Leones quedan desconsolados tras quedar eliminados del Mundial por el golazo de Martínez en el tiempo de descuento”.

Además, el tabloide publicó otros dos artículos sobre el impacto de la eliminación: “Ellos beben, todo se acabó: Los desconsolados aficionados ingleses ahogan sus penas mientras Argentina elimina a los Tres Leones del Mundial en el tiempo de descuento” e “Inglaterra sufre una dolorosa derrota en semifinales del Mundial ante Argentina”.

Tapa de The Sun. Foto: The Sun.

En la mañana de este jueves, publicaron: BARC-ING LOCO. Se revela el motivo por el que Jude Bellingham abofeteó a Valentín Barco, según muestran nuevas imágenes donde provoca a los ases ingleses en la semifinal de la Copa del Mundo”.

En la misma línea, The Guardian escribió: “Un doblete de Argentina en los últimos minutos rompe los corazones de Inglaterra en una dramática semifinal de la Copa del Mundo. El destino de Inglaterra es la decepción en el torneo. La única incógnita es cuándo llegará y cómo el destino se las arreglará para que sea lo más dolorosa posible. Esto fue un nuevo nivel de bajeza, increíblemente brutal”.

Mundial 2026Selección ArgentinaEntradas
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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