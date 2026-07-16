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¿Cuánto cuesta ir a la final del Mundial 2026?: el presupuesto mínimo que se necesita para ver Argentina vs. España en vivo

El encuentro que coronará al nuevo campeón del mundo se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium. El viaje no solo supone una experiencia deportiva única, sino también una inversión económica de magnitud.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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El presupuesto mínimo que se necesita para ver Argentina-España en la final del Mundial 2026.
El presupuesto mínimo que se necesita para ver Argentina-España en la final del Mundial 2026. Foto: Reuters (Lee Smith)
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La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 ya comenzó y miles de hinchas de todo el mundo evalúan la posibilidad de presenciar en vivo el partido más importante del fútbol. En Argentina, la expectativa se disparó luego de que la Selección alcanzara las semifinales y, tras superar esa instancia, se asegurara un lugar en la final frente a España.

Argentina vs España: cuánto sale viajar por 3 días a Estados Unidos para ver la final del Mundial 2026

El encuentro que coronará al nuevo campeón del mundo se disputará el domingo 19 de julio desde las 16:00 horas en el MetLife Stadium (denominado oficialmente New York New Jersey Stadium durante la Copa del Mundo), ubicado en East Rutherford, Estados Unidos.

Sin embargo, más allá de la ilusión deportiva, asistir a la final implica afrontar un importante desafío económico. Según las estimaciones actuales, un viaje estándar de tres días para un argentino puede demandar una inversión de entre u$s4.830 y u$s12.480 por persona, sin contemplar las ubicaciones más exclusivas disponibles para el partido.

Más allá de la ilusión deportiva, asistir a la final implica afrontar un importante desafío económico. Foto: Reuters (Lee Smith)

El presupuesto arranca con el costo del pasaje aéreo. Un vuelo de ida y vuelta desde Argentina hacia alguno de los principales aeropuertos de la región de Nueva York -JFK, LaGuardia (LGA) o Newark (EWR)- ronda los u$s2.000, aunque el valor puede variar de acuerdo con la disponibilidad y la cercanía de la fecha de partida.

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Otros gastos a tener en cuenta: entradas, traslado y hospedaje

A ello se suma la estadía. Los hoteles de categorías económicas registran tarifas cercanas a los u$s400 por noche, lo que representa alrededor de u$s1.200 para una permanencia mínima de tres noches.

La entrada para la final representa el componente más significativo del presupuesto. Las localidades oficiales de menor valor disponibles a través de reventa autorizada o remanentes de categorías accesibles oscilan actualmente entre u$s2.030 y u$s7.380.

La entrada para la final del Mundial 2026 representa el componente más significativo del presupuesto. Foto: Reuters (Lee Smith)

Quienes busquen una experiencia premium deberán desembolsar cifras considerablemente mayores. Los tickets de Categoría 1 pueden alcanzar los u$s32.970, convirtiéndose en uno de los eventos deportivos más costosos del año para el público internacional.

La alimentación también requiere una previsión específica. Para tres días en Estados Unidos, se recomienda calcular unos u$s500 entre desayunos, almuerzos, cenas y consumos dentro del estadio. Los precios en el MetLife Stadium suelen ser elevados: una porción de papas fritas puede costar alrededor de u$s8, mientras que una bebida o una cerveza alcanzan los u$s14.

Por otra parte, los traslados internos dentro del área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey representan un gasto adicional. Entre trenes, servicios de transporte por aplicación y viajes hacia East Rutherford, el presupuesto estimado se mueve entre u$s150 y u$s300, especialmente durante los días de mayor afluencia de turistas y aficionados.

Los traslados internos dentro del área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey representan un gasto adicional. Foto: Reuters (Albert Gea)

Documentación obligatoria: qué pasaporte y visa se necesita para entrar a Estados Unidos

Finalmente, también deben contemplarse los costos asociados a la documentación migratoria y al seguro de viaje. Ambos conceptos suman aproximadamente u$s300, incluyendo el trámite de la visa estadounidense, que actualmente tiene un costo de u$s185.

  • Cuenta personal en la aplicación oficial de entradas de la FIFA, ya que los tickets son exclusivamente digitales y deben estar asociados al titular
  • Pasaporte vigente con una validez mínima de 6 meses desde la fecha de ingreso al territorio estadounidense
  • Pase de estacionamiento adquirido con anticipación para quienes alquilen un vehículo, ya que el MetLife Stadium exige reservar ese servicio antes del día del partido y no permite abonarlo al llegar
  • Registro en el sistema FIFA PASS (FIFA Priority Appointment Scheduling System), una herramienta creada para brindar prioridad en determinados trámites vinculados con el viaje y las citas consulares
  • Seguro de asistencia al viajero con cobertura médica amplia, una protección muy recomendable debido al elevado costo de la atención sanitaria en Estados Unidos
  • Visa de turismo B1/B2 aprobada para quienes la necesiten o autorización ESTA vigente para los países incluidos en el programa Visa Waiver

De esta manera, para los hinchas argentinos que sueñan con acompañar a la Selección en una nueva final mundialista, el viaje no solo supone una experiencia deportiva única, sino también una inversión económica de magnitud que exige planificación financiera y organización previa.

Mundial 2026Selección ArgentinaSelección España
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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