Rusia botó el buque cisterna Aleksei Shein para reforzar la logística de su Armada en operaciones navales

El buque ruso Aleksei Shein. Foto: X/@WarshipCam

La ceremonia de botadura del “Aleksei Shein” se realizó el 14 de julio en las instalaciones del astillero Nevsky, perteneciente a la Corporación Unida de Construcción Naval (OCK), y contó con la presencia de autoridades del Comando Principal de la Armada de Rusia, representantes de la industria naval e invitados especiales.

Se trata del cuarto buque de apoyo logístico construido bajo el Proyecto 23130, un programa que busca dotar a la Marina rusa de modernos buques cisterna capaces de abastecer a las unidades de combate durante operaciones prolongadas en el mar.

Buque Aleksei Shein de Rusia. Foto: Lev Fedoseyev/TASS.

Un buque diseñado para operar en alta mar

El “Aleksei Shein” fue concebido para realizar tareas de reabastecimiento de combustible sin necesidad de que los barcos permanezcan amarrados entre sí, lo que permite mantener las operaciones navales en movimiento.

Entre sus principales capacidades se destaca la posibilidad de transferir combustible de manera simultánea a tres buques que navegan a una distancia de entre 50 y 100 metros. Además, puede transportar carga seca mediante un sistema de transferencia transversal, ampliando su utilidad en operaciones logísticas.

La embarcación también fue preparada para operar en regiones de clima extremo. Posee clasificación de hielo Arc 4, lo que le permite navegar en superficies con hasta 0,8 metros de hielo ártico, una característica clave para las misiones en el norte de Rusia.

Con 130 metros de eslora, 22 metros de manga y un desplazamiento de aproximadamente 14.000 toneladas a plena carga, el “Aleksei Shein” se ubica entre los mayores buques auxiliares construidos por el astillero Nevsky.

Desde la empresa OCK destacaron que los barcos del Proyecto 23130 “no tienen equivalentes en Rusia” y señalaron que representan las embarcaciones de mayor tamaño botadas en la historia del astillero.

El Proyecto 23130 y la modernización de la Armada rusa

El programa comenzó con la incorporación del buque líder “Academic Pashin”, que entró en servicio en enero de 2020. Posteriormente, se autorizó la construcción de otras cinco unidades, entre ellas el “Vasiliy Nikitin”, el “Admiral Kotov”, el recién botado “Aleksei Shein” y dos barcos adicionales que aún se encuentran en distintas etapas de planificación.

Vladímir Putin junto a la Armada de Rusia. Foto: NA.

La botadura del nuevo buque coincide con otros proyectos de modernización de la Armada rusa. En paralelo, Moscú continúa ampliando su flota de submarinos nucleares Yasen-M (Proyecto 885M). En junio comenzó la construcción del noveno ejemplar, el “Murmansk”, mientras que el “Arkhangelsk”, incorporado a finales de 2024, realizó recientemente un lanzamiento de un misil antibuque Oniks durante ejercicios militares en el mar de Barents, reflejando el impulso que Rusia mantiene sobre la renovación de sus capacidades navales.