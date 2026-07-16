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Conferencia de prensa con Caputo y una visita a Vaca Muerta: así será la agenda de la titular del FMI en Argentina

Kristalina Georgieva pisará suelo argentino el próximo lunes 27 de julio tras haber sido invitada por el presidente Javier Milei.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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La titular del organismo internacional estará en Argentina el 27 de julio.
La titular del organismo internacional estará en Argentina el 27 de julio.
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La Casa Rosada terminó de pulir los detalles de lo que serán días claves para la gestión de Javier Milei. Tras una reunión de la mesa política, el Gobierno definió la agenda oficial para la llegada de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en lo que será su primera visita a la Argentina como máxima autoridad del organismo de crédito.

La funcionaria pisará suelo argentino el próximo lunes 27 de julio, invitada especialmente por el mandatario argentino. La confirmación del itinerario llegó en un momento de fuerte sintonía entre el equipo económico nacional y Washington buscando consolidar el respaldo del Fondo al rumbo de las reformas estructurales en el país.

El cronograma del Gobierno con la titular del FMI

  • La agenda incluirá una reunión con el presidente Javier Milei, una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía junto a Luis Caputo y una charla magistral abierta en el Palacio Libertad.
  • Como cierre de su recorrido, Georgieva viajará a Neuquén para visitar el yacimiento de Vaca Muerta, el epicentro de la producción de petróleo y gas no convencional que viene motorizando el fuerte crecimiento de las exportaciones energéticas argentinas.

La visita, anunciada originalmente por Luis Caputo, fue ratificada por la vocera del FMI, Julie Kozack, quien destacó que el viaje se enmarca en “el compromiso cercano y constructivo” que el organismo mantiene con la Argentina. Kozack detalló que la llegada de Georgieva “brindará la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre el progreso, los desafíos y las oportunidades del país”.

En los despachos oficiales hay un objetivo muy claro detrás de la hospitalidad: allanar el camino de la tercera revisión del acuerdo sellado en abril de 2025. El visto bueno del FMI en esta instancia es el paso indispensable para destrabar un nuevo desembolso de US$850 millones, luego de que en abril pasado se lograran liberar US$1000 millones tras la segunda revisión en Washington.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva
El ministro de Economía de la Nación viajó a Washington en el marco del acuerdo del Gobierno con el FMI. Foto: Cuenta de Twitter de Luis Caputo

El respaldo del FMI a las reformas del gobierno de Milei

El desembarco de la jefa del Fondo se dará bajo un clima favorable en los mercados financieros impulsado por los recientes guiños del organismo de crédito hacia las medidas oficiales:

  • Apoyo a los cambios en el Banco Central: el FMI respaldó el proyecto oficial de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsado por Milei. Según el organismo, la medida “ayudará a respaldar la baja sostenida de la inflación”, al clarificar los mandatos de la entidad y reducir las vulnerabilidades financieras.
  • Sustentabilidad financiera: el Fondo también valoró de forma positiva el programa financiero diseñado por Caputo para afrontar los vencimientos de deuda externa de este año y de 2027, con la meta de recuperar el acceso formal a los mercados internacionales de crédito a tasas convenientes.
  • Presencia argentina en la cúpula: la llegada de la economista búlgara coincide además con la reciente designación de la argentina Silvana Tenreyro como nueva economista jefa del FMI, quien asumirá formalmente el 10 de agosto en reemplazo de Pierre-Olivier Gourinchas y trabajará de forma directa con Georgieva.
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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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