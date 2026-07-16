Axel Kicillof: “La reforma de la Ley de Tierras permite que se le venda el territorio argentino al mejor postor”

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Foto: X @Kicillofok

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof cuestionó fuertemente el proyecto de “inviolabilidad de propiedad privada” impulsado por el Gobierno Nacional, que se iba a tratar hoy en el Senado, pero cuyo debate quedó aplazado hasta el próximo 6 de agosto.

“Hoy en el Congreso nacional quieren votar una ley para que se pueda vender el territorio argentino al mejor postor, eso es responsabilidad de todos los que por fondos o por la razón que sea hoy van a levantar la mano para vender nuestra tierra”, señaló Kicillof en un acto realizado en Avellaneda.

Y sumó: “Esperemos que, como demostró la selección de fútbol ayer, quienes tienen que votar piensen en la celeste y blanca”.

Axel Kicillof sobre la ley de Tierras.

La norma que el oficialismo busca desmantelar tiene una historia precisa. La ley N° 26.737, sancionada el 22 de diciembre de 2011 y promulgada cinco días después, fue la respuesta legislativa al fenómeno global conocido como acaparamiento de tierras, que desde la década del ’80 y con mayor intensidad en los 2000 aceleró la compra de grandes extensiones rurales en Argentina por parte de empresas y fondos de inversión extranjeros, sin que existiera ningún marco legal que lo regulara.

La ley vigente establece que los extranjeros —personas físicas, empresas privadas o fondos de capital— no pueden superar el 15% del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal. Fija además que ninguna nacionalidad puede concentrar más del 30% de ese porcentaje permitido, y que un mismo titular extranjero no puede tener más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. El dictamen de mayoría de La Libertad Avanza elimina todos esos límites, con lo que revierte las salvaguardas que en 2011 el Congreso construyó ante la presión del capital internacional sobre los suelos productivos argentinos.

Extranjerización de tierras: se aplazó el debate en el Congreso

Cuando la tarde de este jueves 16 de julio parecía encarrilarse para el Gobierno tras lograr el quorum con lo justo, la falta de consensos de fondo obligó a recalcular los planes sobre la marcha y fue Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, quien tuvo que pedir formalmente levantar la sesión y pasar a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto postergando el tratamiento de la Ley de Propiedad Privada.

El proyecto en cuestión, bautizado formalmente como Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, busca tocar fibras extremadamente sensibles en el Congreso, ya que contempla la modificación de la Ley de Tierras y la de Manejo del Fuego.

El proyecto, diseñado por el ministro de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, atravesó 13 versiones y si obtiene media sanción en el futuro, el texto pasará a Diputados para completar su trámite legislativo.