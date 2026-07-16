¿China fabricó la batería del siglo?: el revolucionario invento que genera energía infinita y cabe en una moneda

China fabricó una batería que genera energía infinita y cabe en una moneda. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Mientras la industria automotriz mundial sigue esperando el desembarco masivo de las prometidas baterías de estado sólido (consideradas desde hace años el “Santo Grial” de la movilidad eléctrica), China acaba de captar la atención del sector tecnológico con un desarrollo que parece sacado de la ciencia ficción: una batería con una vida útil estimada superior a los 5.000 años.

Sin embargo, quienes imaginan autos eléctricos capaces de recorrer décadas sin enchufarse deberán moderar sus expectativas. La nueva tecnología no está pensada para vehículos, sino para aplicaciones especializadas que requieren un suministro energético extremadamente constante y prolongado.

Qué es la batería nuclear en miniatura creada en China y cómo funciona

La batería, denominada Qianjiyuan Tianshu, fue desarrollada por investigadores de la Universidad Normal del Noroeste junto con la empresa Gansu Zhulong Technology. Según informes difundidos por medios especializados chinos e internacionales, se trata de una batería nuclear en miniatura que representa un salto significativo respecto de otros prototipos similares presentados recientemente por el país asiático.

A diferencia de las baterías de litio que alimentan teléfonos, computadoras o automóviles eléctricos, esta tecnología no funciona mediante reacciones químicas convencionales. Su secreto está en el uso de Carbono-14, un isótopo radiactivo conocido por su empleo en la datación arqueológica, combinado con un transductor de carburo de silicio (SiC).

Su secreto está en el uso de Carbono-14, un isótopo radiactivo conocido por su empleo en la datación arqueológica. Foto: Unsplash

El mecanismo es relativamente sencillo: a medida que el Carbono-14 se desintegra de forma natural, libera electrones que son capturados por el transductor, el cual los transforma en una corriente eléctrica constante y estable. El resultado es una fuente de energía capaz de operar durante períodos extraordinariamente prolongados sin necesidad de recargas.

¿Energía para siempre?: el secreto detrás del diseño que dura miles de años

La clave del desarrollo está en la extraordinaria longevidad del Carbono-14. Este isótopo posee una vida media de aproximadamente 5.730 años, lo que significa que tarda ese período en perder la mitad de su actividad radiactiva.

Gracias a esa característica, los investigadores estiman que la batería puede suministrar energía durante milenios sin mantenimiento y sin experimentar una degradación comparable a la de las baterías convencionales.

Además, la batería puede funcionar en condiciones extremas, con temperaturas que van desde -100 °C hasta 200 °C, una capacidad especialmente valiosa para aplicaciones espaciales, científicas y militares en entornos donde reemplazar una fuente de energía resulta imposible.

Por qué este invento chino podría jubilar a los cargadores tradicionales

El principal límite de la Qianjiyuan Tianshu es su potencia. El dispositivo apenas genera 1,13 microvatios, una cifra extremadamente reducida para los estándares actuales. Para ponerlo en perspectiva, una batería de botón común utilizada en llaves electrónicas o controles remotos ofrece unas 13.000 veces más potencia.

El dispositivo apenas genera 1,13 microvatios, una cifra extremadamente reducida para los estándares actuales. Foto: Unsplash

Por ese motivo, esta tecnología no reemplazará en el corto plazo a las baterías de teléfonos, computadoras o vehículos eléctricos. Donde sí podría marcar una diferencia es en dispositivos de ultrabajo consumo que necesiten permanecer operativos durante décadas o incluso siglos.

Sensores ambientales ubicados en zonas remotas, instrumentos científicos instalados en el fondo de los océanos, estaciones meteorológicas en regiones polares y equipamiento espacial son algunos de los escenarios donde la necesidad de recarga podría desaparecer por completo.

¿Es peligrosa?: los mitos y verdades sobre la seguridad de la energía nuclear portátil

La expresión “batería nuclear” suele despertar preocupación inmediata, pero los desarrolladores aseguran que este tipo de dispositivos está diseñado para operar de forma segura.

A diferencia de un reactor nuclear convencional, la batería no produce reacciones en cadena ni genera grandes cantidades de energía. Su funcionamiento se basa únicamente en la desintegración natural y controlada del Carbono-14.

La nueva batería nuclear china no produce reacciones en cadena ni genera grandes cantidades de energía. Foto: Unsplash

Además, el material radiactivo permanece encapsulado dentro de la estructura del dispositivo y la energía se obtiene mediante la captura de los electrones emitidos durante el proceso de desintegración.

El desafío de la producción masiva: cuándo llegará al mercado de consumo

Pese al entusiasmo que genera el anuncio, todavía existen importantes obstáculos para que esta tecnología llegue al consumidor promedio. El primero es su baja capacidad energética. Con la potencia actual, la batería resulta inviable para alimentar smartphones, computadoras portátiles o vehículos eléctricos.

El segundo desafío es la producción industrial. Fabricar baterías nucleares a gran escala requiere procesos complejos, estrictos controles regulatorios y cadenas de suministro especializadas para trabajar con materiales radiactivos.

La Qianjiyuan Tianshu no moverá vehículos ni cargará teléfonos, pero podría convertirse en una pieza clave para tecnologías que necesiten funcionar durante décadas, siglos o incluso milenios sin intervención humana. En un mundo obsesionado con la autonomía de los dispositivos, el verdadero avance quizá no consista en almacenar más energía, sino en lograr que nunca haga falta volver a cargarla.