Javier Milei defendió la propiedad privada, apuntó contra el populismo y aseguró que buscará la reelección en 2027

Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Foto: Reuters (Mariana Nedelcu)

El presidente Javier Milei volvió a reivindicar la defensa de la propiedad privada y cuestionó a quienes se oponen a ese principio, al afirmar que “son los enemigos del progreso” y responsables de la decadencia del país. Durante su discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en el marco del acto por el 172° aniversario de la entidad, Milei ratificó su intención de competir por un segundo mandato en 2027 y aseguró que la Argentina tiene por delante “100 años de liberalismo”.

Propiedad privada: el eje central del discurso de Javier Milei

En el inicio de su exposición, el mandatario hizo referencia a la postergación en el Senado de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y sostuvo que la defensa de ese derecho resulta clave para el desarrollo económico.

“Los que se oponen a la defensa férrea del derecho de propiedad está claro que son los enemigos del progreso”, indicó el jefe de Estado ante dirigentes, empresarios y referentes del sector financiero. En sintonía, cuestionó la actuación de gobiernos anteriores y consideró que durante décadas se vulneró ese principio fundamental.

Javier Milei hizo referencia a la postergación en el Senado de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Foto: Reuters (Mariana Nedelcu)

“Los gobiernos se dedicaron a robar a los argentinos, a vulnerar el derecho a la propiedad. Proteger el derecho a la propiedad es lo que nos va a permitir ahorrar, invertir, crecer y convertirnos en una potencia nuevamente”, afirmó el jefe de Estado.

Tensión en la Bolsa de Comercio y una definición electoral para 2027

La presentación de Milei estuvo centrada en cuestiones económicas y en los factores que, a su juicio, explican el crecimiento de un país. A lo largo de casi una hora desarrolló conceptos vinculados al ahorro, la inversión y acumulación de capital, mientras cargó contra lo que definió como políticas populistas.

Fue durante ese tramo cuando se produjo uno de los momentos más tensos de la jornada. Mientras exponía, un asistente lo interrumpió con un grito: “Como ahora, terminala”. La reacción fue inmediata. “No solo no voy a terminar, voy a seguir hablando y después voy a ir por otro mandato”, respondió.

“No solo no voy a terminar, voy a seguir hablando y después voy a ir por otro mandato”, afirmó Milei. Foto: Reuters (Mariana Nedelcu)

Luego fue más allá y dejó una definición política de cara al futuro. “Y tenemos para 100 años de liberalismo, así que si no te gusta andate a Cuba”, lanzó, en una frase que despertó aplausos entre buena parte de los presentes. La respuesta constituyó una de las pocas intervenciones que generaron una explícita reacción del auditorio durante el acto.

Campo, gas y baja de impuestos: las apuestas para el crecimiento

Más adelante, Milei volvió a contrastar su gestión con las administraciones anteriores y destacó las medidas de desregulación económica impulsadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Según sostuvo, esas reformas son parte de las condiciones necesarias para consolidar una etapa de crecimiento sostenido. Al enumerar los sectores estratégicos para el desarrollo económico, el presidente resaltó el rol del agro como principal motor de la economía argentina: “El motor del crecimiento es el campo. Además nos encontramos con nuevas oportunidades, como el gas y el empleo”.

Javier Milei resaltó el rol del agro y el campo como principales motores de la economía argentina. Foto: Reuters (Mariana Nedelcu)

También insistió con la necesidad de avanzar en una reducción de la presión tributaria y aseguró que, si logra la reelección, podría devolverles a los argentinos el equivalente a 500 mil millones de dólares mediante una reducción de impuestos. Además, sostuvo que la inflación continúa en descenso y defendió los resultados alcanzados por su administración en materia económica.

El mensaje a los empresarios y la presencia de dirigentes libertarios

Durante el tramo final del discurso volvió a producirse una interrupción desde el público por parte de la misma persona que lo había cuestionado previamente. Visiblemente molesto, Milei respondió: “Si no te gusta, andate, kuka”.

Luego dirigió un mensaje al sector empresarial y los instó a competir en un mercado más abierto. “Llegó la hora, salgan a competir”, reclamó, al insistir en la necesidad de profundizar las reformas destinadas a mejorar la competitividad y reducir regulaciones.

“Llegó la hora, salgan a competir”, reclamó Milei, en un mensaje dirigido hacia el sector empresarial. Foto: Reuters (Mariana Nedelcu)

Milei asistió al acto acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y referentes de La Libertad Avanza (LLA), entre ellos el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y el diputado Santiago Santurio.

También estuvo presente el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien fue uno de los dirigentes más requeridos por los asistentes para fotografías y saludos durante el encuentro. Entre los invitados se destacó además la presencia de la vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, quien compartió distintos momentos con el funcionario durante la celebración realizada en la histórica sede de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.