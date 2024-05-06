Cáscara de huevo. Foto: Unsplash.

El huevo es un infaltable en una dieta balanceada gracias a su aporte nutricional y a los beneficios que tiene para el organismo, sobre todo como una poderosa fuente de proteína. Además, ya se conocen sus ventajas en jardinería, como aporte de calcio a las plantas. Como si todo esto fuera poco, un nuevo estudio reveló las ventajas que tiene también para la piel herida.

Si bien ya era muy valorado por los aportes de la yema, que tiene proteínas, vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales, luteína y zeaxantina y suele ser muy utilizada en muchas recetas, ahora un nuevo estudio descubre otros beneficios, específicamente de la membrana, esa capa flexible que está entre la clara y la cáscara dura.

También la clara aporta aminoácidos esenciales y gracias a su bajo contenido en calorías y grasas es en una opción ideal para personas que buscan controlar el peso o que reducir la ingesta de grasas. Sin embargo, lo que muy pocos se esperaban era que la cáscara del huevo tenga propiedades tan significativas como curar heridas de manera eficaz.

Cáscara de huevo. Foto Unsplash.

El poder curativo de la cáscara de huevo

Un estudio de los investigadores Noelia Mendoza, Georgina Chávez y Omar Araya, que fue publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. (NIH/NLM) reveló que la cáscara de huevo posee propiedades curativas y cicatrizantes en heridas superficiales.

La capa fina de membrana presente en la cara interna de la cáscara de huevo acelera la regeneración de tejidos celulares en heridas, lo que abre en nuevo panorama y da luz a revolucionarios tratamientos medicinales a futuro, demostró la investigación realizada en roedores.

El estudio fue probado en heridas abiertas de ratones donde se aplicó la membrana de las cáscaras de huevo, es decir la parte blanda y flexible que recubre la cáscara por dentro.

Los resultados demostraron que tanto en su forma directa, como convertidas en polvo, estas lograron una reducción significativa en las lesiones y tiempo más cortos en comparación a métodos tradicionales.

Cáscara de huevo. Foto Unsplash.

Cómo usar la cáscara de huevo para curar heridas

Este método alternativo para acelerar la curación de las lesiones se puede realizar de forma muy sencilla en simples pasos:

Recolectar cáscaras de huevo limpias. Retirar la película/membrana interna con cuidado. Deja secar la película y triturar hasta obtener un polvo fino. Usarla en el momento o almacenarla en un recipiente hermético para su uso posterior. Aplicar el polvo sobre la herida limpia y cubrirla con una gasa.

Advertencias a tener en cuenta