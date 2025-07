El peligroso error que se suele cometer al bañarse durante el invierno, según una especialista

No ducharse con agua muy caliente: si bien esto es una tentación en invierno, no es recomendable hacerlo debido a que el agua caliente puede sacar los lípidos propios que tiene la piel, haciendo que se reseque aún más que si estuviera todo el tiempo en contacto con el frío extremo, y esto hace que se resquebraje. Además, no es recomendable hacer duchas muy prolongadas por la misma razón.