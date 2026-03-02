Baja la temperatura en Buenos Aires.

Si bien marzo empezó con temperaturas máximas por encima de los 30 grados, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un pronóstico alentador para los amantes del frío en la Ciudad de Buenos Aires. Según se indicó, se prevén días de lluvia que provocarán el descenso de los registros térmicos y marcarán un adelanto de lo que será el otoño.

El SMN indica que el clima estará inestable en los próximos días, mientras que las precipitaciones comenzarán sobre la noche del miércoles 4 y la madrugada del jueves 5 de marzo. Esto provocará que baje la temperatura, puesto que en las jornadas venideras las máximas no superarán los 25 grados.

Día nublado en Buenos Aires. Foto: Unsplash.

Cómo va a estar el clima la primera semana de marzo en Buenos Aires

Martes 3 de marzo : mínima de 22 °C y máxima de 28 °C. El cielo estará nublado y habrá un 10% de probabilidad de lluvias durante toda la jornada. Además, se esperan vientos de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

Miércoles 4 de marzo : temperatura mínima de 22 °C y máxima de 32 °C acompañado de un cielo nublado y vientos de entre 13 y 22 km/h. Se esperan 10% de probabilidades de precipitación sobre la Tarde/Noche.

Jueves 5 de marzo : empieza a bajar la temperatura, con una mínima de 19 °C y una máxima de 25 °C. Se esperan lluvias aisladas durante la madrugada y mañana, mientras que a la tarde el cielo permanecerá nublado, con 10% de probabilidades de precipitación. Los vientos irán de 13 a 22 km/h.

Viernes 6 de marzo : mínima de 18 °C y máxima de 25 °C, con entre 10% y 40% de probabilidades de lluvias durante la madrugada y mañana, y 10% para la Tarde/Noche. Los vientos irán de 13 a 22 km/h.

Sábado 7 de marzo: mínima de 18 °C y máxima de 25 °C con cielo nublado durante todo el día. Sobre la Tarde/Noche, habrá 10% de probabilidades de lluvia.

El comienzo de marzo muestra así un escenario marcado por la inestabilidad, con lluvias y viento como protagonistas en gran parte del territorio nacional.

Cuándo empieza el otoño 2026 en Argentina

Según lo indicado por el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el equinoccio de otoño en 2026 ocurrirá el viernes 20 de marzo a las 11:46 de la Hora Oficial Argentina (HOA). Este marca el final del verano de nuestro país y en el resto del hemisferio sur.

Desde entonces y hasta el 21 de junio, fecha en la que inicia el invierno, atravesaremos una época de hojas amarillas, temperaturas más agradables y días un poco más cortos.

La transición entre estaciones se da por un movimiento astronómico altamente reconocido: el equinoccio. Ocurre cuando los rayos del sol inciden perpendicularmente sobre la línea del ecuador. Esta razón impulsa a que el día y la noche tengan exactamente la misma duración.