Ola de frío extremo en Buenos Aires: las otras seis provincias en alerta por temperaturas bajas, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió este viernes 5 de septiembre que se esperan cifras muy bajas de temperaturas en algunos puntos del país.

Alerta por frío extremo en Argentina, invierno, fresco, ola de frío. Foto: NA

La semana en Argentina cierra con bajas temperaturas, que consolidan la tendencia que comenzó días atrás con el descenso en el termómetro. Para este viernes 5 de septiembre, siete provincias aparecen bajo alerta por frío extremo, lo que obligará a trasladarse con mucho abrigo, como ocurre en Buenos Aires.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, una región bonaerense llevará la peor parte de este frente frío que se estacionó en distintos puntos de la provincia desde que comenzó la semana.

Siete provincias bajo alerta por frío extremo en Argentina

En detalle, localidades del norte de Buenos Aires están bajo alerta amarillo por las fuertes temperaturas frías que se esperan para este viernes 5 de septiembre. Sin embargo, no son las únicas: ya que la advertencia también rige para otras provincias.

Además, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco y Tucumán fueron alertadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por presentar temperaturas con “efecto leve a moderado en la salud”.

Alerta amarilla en siete provincias por frío extremo. Foto: SMN

El mensaje del SMN para casos de alerta amarilla indica que las temperaturas esperadas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Lo positivo es que en ningún punto del país la advertencia escalará a color naranja, lo que supondría aún más precauciones a tomar en los territorios afectados.

Ola de frío. Foto: NA.

Recomendaciones del SMN ante la alerta por frío extremo en Buenos Aires