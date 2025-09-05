Ola de frío extremo en Buenos Aires: las otras seis provincias en alerta por temperaturas bajas, según el pronóstico
La semana en Argentina cierra con bajas temperaturas, que consolidan la tendencia que comenzó días atrás con el descenso en el termómetro. Para este viernes 5 de septiembre, siete provincias aparecen bajo alerta por frío extremo, lo que obligará a trasladarse con mucho abrigo, como ocurre en Buenos Aires.
Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, una región bonaerense llevará la peor parte de este frente frío que se estacionó en distintos puntos de la provincia desde que comenzó la semana.
Siete provincias bajo alerta por frío extremo en Argentina
En detalle, localidades del norte de Buenos Aires están bajo alerta amarillo por las fuertes temperaturas frías que se esperan para este viernes 5 de septiembre. Sin embargo, no son las únicas: ya que la advertencia también rige para otras provincias.
Además, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco y Tucumán fueron alertadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por presentar temperaturas con “efecto leve a moderado en la salud”.
También podría interesarte
El mensaje del SMN para casos de alerta amarilla indica que las temperaturas esperadas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.
Lo positivo es que en ningún punto del país la advertencia escalará a color naranja, lo que supondría aún más precauciones a tomar en los territorios afectados.
Recomendaciones del SMN ante la alerta por frío extremo en Buenos Aires
- Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. De salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.
- Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
- Mantener la casa calefaccionada de forma segura.
- Evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que pueden provocar enfermedades del sistema respiratorio.
- Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.
- En caso de verse afectado por el frío, no automedicarse, consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.
- De tener medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.
- No fumar en ambientes cerrados.
- Prestar especial atención a los niños y niñas, a las personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.