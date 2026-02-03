Iguanas congeladas en Florida por la ola polar. Foto: X/@NuestroDiario

Los vecinos de distintas ciudades de Florida, en los Estados Unidos, se llevaron una sorpresa inusual en los últimos días: encontraron decenas de iguanas inmóviles en calles, veredas y espacios verdes.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales y dieron lugar a lo que muchos medios locales describieron como una verdadera “lluvia de iguanas”, un fenómeno llamativo que generó desconcierto entre los residentes.

Iguanas congeladas en EE.UU. por la ola polar. Video: X/@tcsnoticias

Un suceso muy extraño en Florida, pero que tiene una explicación

Si bien los reptiles no cayeron literalmente del cielo, la repentina aparición de una gran cantidad de ejemplares a la vista de todos alimentó la curiosidad y el asombro. La explicación, sin embargo, está ligada a un evento climático poco habitual en la región. Según especialistas, las bajas temperaturas registradas en los últimos días, cercanas a los 0°C, provocaron que las iguanas —animales de sangre fría— se congelaran o quedaran temporalmente inmóviles en lugares transitados.

Videos y fotografías difundidos en redes sociales muestran iguanas de distintos tamaños y colores rígidas sobre ramas, entre la vegetación, en patios y hasta en medio de calles y veredas. Este comportamiento es típico cuando el termómetro desciende bruscamente: al no poder regular su temperatura corporal, los reptiles entran en un estado de letargo que los deja aparentemente sin vida.

Si bien la escena sorprendió a muchos habitantes de Florida, los expertos aseguran que no se trata de un hecho inédito. Jessica Kilgore, especialista de la empresa Iguana Solutions, explicó que situaciones similares ya se registraron en otras olas de frío. “La última vez encontré la mayoría de mis iguanas congeladas cerca de la playa. Creo que el aire frío junto al agua es aún peor para ellas y el viento intenso las derriba de los árboles”, señaló en diálogo con medios locales.

Iguanas muertas en Florida, EE.UU. Foto: X/@NuestroDiario

Ante este escenario, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida puso en marcha un operativo especial para la recolección de los animales, bajo un estricto protocolo de manejo. De acuerdo con información publicada por el diario Naples Daily News, las iguanas que hayan sobrevivido a la ola polar pero permanezcan rígidas por el frío serán sometidas a eutanasia, con el objetivo de evitarles sufrimiento prolongado y controlar la población de esta especie invasora en el estado.