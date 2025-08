Opens in new window

Todos la comemos mal: el error más común al consumir manzana que te hace perder sus nutrientes

Esta fruta aporta múltiples beneficios, aunque todos pasan por alto una parte fundamental. La forma correcta de aprovecharla.

El error más común al comer manzana. Foto Unsplash

La manzana es una de las frutas más consumidas en el mundo. Versátil, práctica, dulce y llena de beneficios, suele ser la opción elegida para una colación rápida, un desayuno saludable o una merienda liviana. Pero aunque parezca increíble, muchas personas la comen de una forma que reduce gran parte de su valor nutricional.

Rica en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, la manzana tiene un perfil nutricional que la convierte en una aliada clave para la salud. Sin embargo, al pelarla puede hacer que se pierdan varios de sus aportes más valiosos, especialmente los que ayudan a mejorar la digestión, fortalecer el sistema inmune y prevenir enfermedades, tal como detalla la nutricionista Lina Rodríguez en su cuenta de Instagram @alimentartematernoinfantil.

La manzana es rica en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales.

No solo la cáscara, la variedad también importa

Pero además de pelarla, hay otro aspecto clave que muchas veces se pasa por alto: la variedad de manzana que elegimos. No todas aportan lo mismo ni tienen el mismo impacto en el cuerpo. Algunas son más dulces, otras más ácidas, y hay diferencias importantes en su contenido de fibra, antioxidantes y vitaminas, tal como detalla el sitio especializado

Este concepto se alinea con la Ley de la Variedad del nutricionista Alberto Escudero, que plantea que para lograr una nutrición completa no alcanza con comer “bien”, sino que es esencial incluir alimentos diversos. Según esta perspectiva, incluso dentro de un mismo grupo —como las frutas—, hay que variar para aprovechar todo el espectro de nutrientes disponibles.

Es muy importante consumir todas las variedades de manzana.

Incorporar distintas variedades como la roja y la verde a lo largo de la semana, y consumirlas con cáscara y en diferentes momentos del día, puede marcar una gran diferencia. De esta forma, se suman texturas, sabores y, sobre todo, propiedades que benefician la salud de manera integral.

Cómo aprovechar al máximo todos los nutrientes de la manzana

Las manzanas son una excelente fuente de fibra y ofrecen múltiples beneficios relacionados con su alto contenido. Sin embargo, al momento de consumirla, se recomienda:

Comer la cáscara: La mayor parte de la fibra de una manzana se encuentra en la cáscara, por lo que es beneficioso comerla sin pelar.

Variedad de manzanas: Todas las manzanas tienen distintos perfiles de fibra y nutrientes, por lo que consumir una variedad puede ofrecer beneficios nutricionales más amplios.

Cómo aprovechar todos los nutrientes de la manana.

De todos modos, si solo te gusta una variedad en particular o preferís no comer la cáscara, no te preocupes: la manzana sigue siendo una fruta saludable y una excelente elección dentro de una alimentación equilibrada. Al formar parte del grupo de las frutas, su consumo aporta vitaminas, minerales, agua y fibra, incluso sin la piel.

Según las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), se recomienda incorporar al menos cinco porciones de frutas y verduras por día, combinadas y en distintas formas. Por eso, sumar una manzana —como más te guste— ya es un gran paso para acercarte a ese objetivo.