Copas, budines y brownies con chocolate pueden combinarse con frutas. Foto: Generada con Gemini IA

Si sos amante de las recetas con chocolate y siempre elegís hacer buenos postres, hoy te compartiremos un montón de consejos para que sepas con qué fruta combinarlo.

El chocolate siempre es protagonista de un montón de recetas, hoy te recomendaremos algunas ideas para que aproveches para darle un toque fresco y saludable.

Si estás por hacer un brownie, podés combinarlo con frutillas o gajos pelados de naranja. También funciona a la perfección los duraznos en almíbar, se puede cortar en cubos pequeños o en lonjas. Estas frutas también son válidas para distintas recetas, como hacer copas dulces, que pueden ser acompañadas de trozos de fruta y crema chantilly. En la cocina hay infinitas posibilidades, aunque dependerá de los recursos que tengas en la heladera o la alacena.

Si vas a realizar una receta de bizcochuelo y querés sumarle un relleno con fruta, podés probar con un puré de bananas. No vas a necesitar más que la fruta, recordá que es una fruta que se oxida, en consecuencia, será mejor hacerlo en el momento. También se puede hacer una crema de bananas con dulce de leche, si querés una textura bien lisa te recomiendo que utilices mixer o licuadora.

El glassé puede ser el toque distintivo en tus recetas dulces. Foto: Generada con IA

Otra idea para implementar las frutas en tus recetas dulces son los frutos rojos. Su color es llamativo, su aporte nutricional de antioxidantes es muy valioso y la acidez que aporta también. En este caso podemos usar: arándanos, frambuesas y moras. Un clásico que enamora es la Selva Negra, una torta clásica que combina el chocolate, la crema y las cerezas a la perfección.

Si te gustan los budines, ya sea de limón, naranja o chocolate; se le puede agregar un glassé y para ello utilizaremos los cítricos: limón, lima o naranja. También podés aprovechar la piel de las frutas y rallar, así le sumas una pequeña decoración. Después de conocer nuevas alternativas para darle un toque culinario a tus recetas, vamos a dejarte los detalles del glassé. Una receta simple que podrá servirte en muchas preparaciones para marcar la diferencia.

El glassé ideal para tus budines y bizcochuelos

La acidez y el perfume de los cítricos son una delicia para combinar con el chocolate

200 gramos de azúcar impalpable

Ralladura de un cítrico (limón, lima o naranja)

Jugo de un cítrico (limón, lima o naranja)

El glassé puede elevar el sabor y la estética de tus budines. Foto: Pinterest

Paso a paso: cómo hacer glassé para sumarlo en un rico budín de chocolate