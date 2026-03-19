Receta fácil y rápida de panqueques con manzana caramelizada. Foto: Generada con IA

Los panqueques siempre son bienvenidos y muy útiles de tenerlos hechos en la heladera porque su versatilidad permite usarlos en múltiples recetas: en torres de panqueques, rellenos con dulce de leche, para armar canelones o lasaña, entre otras ideas increíbles. En esta oportunidad, los utilizaremos en una receta dulce y fácil para disfrutar de un rico postre con fruta.

La receta de hoy no lleva mucho tiempo, solo que hay que tener el cuenta que lo más importante: las manzanas deben quedar sabrosas y un poco crocantes. Si te gusta el ron, le podés agregar unas gotitas mientras las cocinás porque le aportará más aroma y sabor a la preparación.

Una receta dulce con panqueques y manzana para toda la familia. Foto: Ph Freepik

¿Cuál es la mejor manzana para este postre? Por lo general la manzana verde responde mejor por su acidez, siempre combina y resulta ideal para que resalte el dulzor que le aporta el azúcar a la receta. En este caso, podés usarla con o sin cáscara.

Los panqueques con manzana caramelizada tienen dos partes para llevar a cabo: por un lado, preparar las manzanas y, por el otro, los panqueques. Siempre que mantengas orden en la cocina, será más fácil resolver las recetas. Ahora que te compartimos algunos detalles vamos a repasar los ingredientes para preparar este riquísimo postre para 6 comensales.

Ingredientes para los panqueques

125 gramos de harina

250 ml de leche (puede ser vegetal)

2 huevos medianos

Una pizca de sal

La receta de los panqueques con manzana caramelizada es una delicia. Podés usar manzanas rojas, aunque las verdes combinan mejor con el azúcar por su acidez. Foto: Imagen creada con Gemini IA

Ingredientes para cocinar las manzanas caramelizadas

Un postre delicioso y muy fácil de hacer

3 manzanas verdes

50 gramos de azúcar

40 ml de ron (opcional)

Canela (opcional)

Cociná panqueques caseros con pocos ingredientes y muy fáciles de hacer. Foto: Ph Freepik

Paso a Paso: cómo cocinar panqueques con manzana caramelizada

Para cocinar los panqueques tenemos que cascar los huevos, y mezclarlos con la leche y la harina previamente tamizada. Una vez que tenemos lista la mezcla, colocamos un poco de materia grasa en la panquequera y con la ayuda de un cucharón vertemos un poco de la mezcla. Cocinamos de ambos lados y reservamos. En una sartén, colocamos las manzanas con un trozo de manteca y doramos por cinco minutos. Luego agregamos el ron y el azúcar, y dejamos que se cocine a fuego medio por unos minutos más. Ahora queda rellenar nuestros panqueques con las manzanas caramelizadas y disfrutar de este delicioso postre.

¿Querés cocinar más recetas fáciles y sencillas como la de panqueques con manzana caramelizada? Ingresá a nuestra sección “recetas” y encontrá muchísimas opciones dulces y saladas para hacer en tu casa.