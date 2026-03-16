Frtutilla Foto: Foto generada con IA

En los últimos años, las frutillas se instalaron en el centro de un debate científico: ¿son realmente una de las frutas con mayores residuos de pesticidas? Nuevas investigaciones internacionales publicadas entre 2025 y 2026 coinciden en que sí, y ofrecen datos que ayudan a comprender el alcance del problema y su impacto en la salud humana.

A continuación, te presentamos un análisis completo, actualizado, con enfoque SEO y pensado para maximizar el interés en Google Discover.

Frutillas: líderes en residuos de pesticidas según estudios recientes

Varios reportes científicos destacan que las frutillas aparecen constantemente entre las frutas con más presencia de residuos químicos:

El Environmental Working Group (EWG) reveló que las frutillas volvieron a encabezar la lista de productos más contaminados por pesticidas, con un promedio de hasta ocho pesticidas distintos por muestra , e incluso algunos casos que registraron residuos de hasta 23 compuestos diferentes .

El informe global de 2025 confirma que siguen siendo la fruta “más contaminada” del ranking anual, evidenciando una tendencia sostenida.

Según estas investigaciones, casi el 99% de las frutillas analizadas presentaron restos de al menos un pesticida, aun después de haber sido lavadas y sometidas a los procesos habituales de campo y postcosecha.

Frutillas. Foto: Unsplash.

¿Qué tipo de químicos se encuentran y por qué generan preocupación?

Entre los pesticidas detectados con mayor frecuencia se encuentran sustancias asociadas a:

Disrupción hormonal

Daño reproductivo

Alteraciones neurológicas

Uno de los compuestos más mencionados es el carbendazim, un fungicida prohibido en la Unión Europea por su potencial riesgo para la salud y que fue hallado en 16% de las muestras analizadas.

Otra sustancia detectada es bifentrina, considerada un “posible carcinógeno humano”, presente en casi un tercio de las muestras según datos del EWG.

Además, un nuevo análisis sobre “químicos eternos” (PFAS) encontró que algunas frutillas contenían residuos de hasta 10 pesticidas de esta categoría, compuestos extremadamente persistentes en el ambiente y asociados a impactos inmunológicos o reproductivos.

Estudios recientes confirman que quienes consumen más frutillas tienen mayores niveles de pesticidas en el cuerpo

Una investigación publicada en marzo de 2026 mostró que las personas que comen frutas con alto nivel de residuos —incluyendo frutillas, espinaca y morrones— presentan cantidades significativamente mayores de pesticidas en la orina.

Los científicos remarcan que:

La dieta es uno de los principales canales de exposición.

Los efectos potenciales a largo plazo necesitan más investigación.

Si bien comer frutas es saludable y necesario, la calidad y el origen importan.

Frutilla. Foto: Unsplash.

¿Alcanzan los métodos caseros para reducir los residuos?

Expertos revisados recientemente subrayan que:

Lavar las frutillas reduce parte de los residuos, pero no los elimina por completo .

Aun así, los niveles registrados suelen encontrarse por debajo de los límites legales establecidos para el consumo.

Esto significa que, aunque las frutillas contengan más residuos que otras frutas, su ingesta dentro de una dieta equilibrada no representa un riesgo inmediato.

Alternativas y recomendaciones para consumidores

Los expertos recomiendan:

Elegir opciones orgánicas cuando sea posible

Los estudios del EWG y otros organismos sugieren que los productos orgánicos tienen menos residuos y reducen la exposición general.

Variar los tipos de frutas que consumís

Rotar frutas y verduras evita la exposición repetida a un mismo conjunto de químicos.

Priorizar frutas con menos carga de pesticidas

Alimentos como sandía, champiñones o batata mostraron ausencia de PFAS en análisis recientes.

Las frutillas siguen posicionándose como una de las frutas con mayor presencia de pesticidas, una tendencia sostenida por diversos estudios internacionales entre 2025 y 2026. Si bien estos residuos generalmente no superan los límites considerados seguros, la evidencia muestra que influyen en los niveles de pesticidas que circulan en nuestro organismo.

Consumir frutillas sigue siendo saludable, pero elegir opciones orgánicas, lavarlas correctamente y variar la dieta puede ayudar a minimizar la exposición.