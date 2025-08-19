El secreto para tener un pelo sano y una piel bella: cómo mezclar el carozo de la palta con shampoo

Para potenciar los efectos y evitar los restos, es clave usar una palta bien madura y sin fibras.

Mezclar shampoo con palta, un consejo espectacular. Foto: Grok.

La palta, al ser una fruta rica en muchas grasas saludables, vitaminas, minerales -como el potasio y el magnesio- y antioxidantes, es comúnmente utilizada en mascarillas o productos capilares.

Sin embargo, muchos desconocen que el carozo es capaz de convertirse en un extraordinario aliado para llevar a cabo una rutina de belleza. Al mezclarlo con shampoo, aporta nutrición para el pelo seco o dañado, además de que previene el frizz y las puntas abiertas, fortalece su crecimiento y le aporta tanto brillo como suavidad.

Shampoo y carozo de palta, una combinación ideal para el pelo y la piel. Foto: Grok.

Para hacer esta preparación, se precisan tres semillas -es recomendable secarlas antes de rallarlas- y mezclar el polvo que se produzca posteriormente en dos tazas de agua. Luego, hay que hervir a fuego lento por alrededor de 40 minutos, para después colar las simientes y verter la combinación dentro del líquido. Recién ahí se lo puede aplicar donde corresponda.

Cómo aprovechar la mezcla del carozo de la palta con el shampoo

Para que las propiedades del carozo de palta cumplan con su objetivo en el cuidado capilar, es importante aplicarlo una vez por semana como máximo. En cabellos grasos, la mezcla puede resultar demasiado pesada, por lo que conviene usarla solo en largos y puntas, o bien como acondicionador o mascarilla. Su función principal sigue siendo limpiar el cuero cabelludo, y puede combinarse sin problemas con otros tratamientos como baños de crema.

Lo ideal es dejar actuar la preparación entre dos y tres minutos antes de enjuagar. Para potenciar sus efectos, se recomienda usar una palta bien madura y sin fibras, evitando preparar grandes cantidades, ya que sus grasas se oxidan con rapidez.

Además de sus beneficios para el cabello, el carozo de palta ayuda a combatir bacterias y mejorar la piel con acné. Para ello, se debe rallar la semilla con un rallador o cuchillo, colocar la ralladura en un recipiente y añadir jugo de limón, una cucharada de yogur y otra de miel. Tras limpiar el rostro con agua, se aplica la mezcla y se deja actuar 15 minutos antes de enjuagar con agua tibia.