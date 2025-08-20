Ni azúcar ni edulcorante: los 5 endulzantes naturales ideales para combatir la diabetes

La Organización Mundial de la Salud indicó que pueden “reducir el riesgo de aumento de peso poco saludable y enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta en adultos y niños”. Conocelos.

La excesiva ingesta de azúcar al organismo puede causar aumento de peso y un mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2. En este contexto, existen cinco endulzantes naturales ideales para incorporar a tu alimentación y cuidar tu metabolismo.

Según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su guía de uso de endulzantes no azucarados, estos pueden “reducir el riesgo de aumento de peso poco saludable y enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta en adultos y niños”.

A continuación, tres razones para elegir endulzantes naturales

Cero calorías : ayudan a crear un déficit energético que favorece la pérdida de peso.

Índice glucémico casi nulo : no disparan la glucosa en sangre.

Origen vegetal: muchos derivan de hojas o frutas, aportando además antioxidantes y compuestos bioactivos.

Cinco endulzantes naturales para reemplazar el azúcar o edulcorante

1- Eritritol

Un polialcohol presente en frutas que aporta apenas 0,2 kcal/g. Gracias a su textura cristalina, "no modifica los niveles de glucosa ni de insulina" y es estable al calor; perfecto para repostería. Se recomienda un uso medido, ya que puede causar gases e hinchazón.

2- Estevia

Según un artículo publicado en PubMed Central, la hoja de Stevia rebaudiana bertoni produce compuestos que son "200-300 veces más dulces que el azúcar“, sin aportar calorías ni amargor al momento de purificarse. Es ideal para bebidas calientes y frías.

3- Fruta del monje

Sus mogrósidos (edulcorantes naturales) son entre 150 y 200 veces más dulces que el azúcar y, al no metabolizarse como carbohidrato, no provocan picos de glucosa. Aportan un suave matiz frutal ideal para jugos, smoothies y yogures.

4- Tagatosa

Derivada de la lactosa, mantiene el mismo sabor y volumen que el azúcar. En ensayos clínicos se vio que “reduce la glucemia posprandial en individuos con sobrepeso” y su comportamiento al hornearse es casi idéntico al azúcar convencional.

5- Xilitol

Se obtiene de la corteza de abedul y del maíz, tiene un 40% menos calorías que el azúcar. Además, “reduce la adhesión bacteriana en la cavidad bucal” y no altera la glucemia. Frecuentemente, se encuentra en caramelos y chicles.