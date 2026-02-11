Ingenio La Trinidad. Foto: IPAAT

Santiago Blaquier sigue dentro del negocio azucarero, a pesar de su salida de Ledesma. Luego de adquirir el Ingenio Concepción de Tucumán, se acerca a la compra La Trinidad, un establecimiento con historia en la provincia.

La operación está alrededor de los U$S 40 millones y deja a la firma Ingenios de Tucumán con una capacidad de molienda de 5,5 millones de toneladas por año de caña de azúcar, que representa el 22% de la producción nacional.

Ledesma, empresa perteneciente a Blaquier

De esta manera, pasará a ser el grupo azucarero más grande de Argentina, por encima de Ledesma. Los datos de su anterior empresa apuntan que se procesan entre 3 y 4 millones de toneladas de caña de azúcar por año.

Santiago Blaquier es uno de los hijos de Carlos Pedro Blaquier y Elena Arriesta, nieta de Enrique Wollmann, fundador de Ledesma. A finales de 2025, renunció al directorio de la firma que actualmente es liderada por su hermano, Alejandro.

A finales del último diciembre, compró el Ingenio Concepción por unos U$S 100 millones y aclaró que Ingenios de Tucumán resulta “un proyecto personal de largo plazo, basado en la experiencia acumulada, la vocación por la industria azucarera y una estrategia orientada a la productividad, el trabajo conjunto y la generación de valor”.

Ingenio Concepción. Foto: IPAAT

Cabe recordar que Ingenio Concepción fue la segunda compra que realizó Blaquier por fuera de Ledesma, ya que en noviembre de 2022 se había quedado con el 50% de Desdelsur, la principal productora, procesadora y exportadora de legumbres del país.

Ingenios de Tucumán busca “avanzar, de cumplirse las condiciones correspondientes, con la compra del ingenio La Trinidad, con el fin de consolidar su presencia en Tucumán y alcanzar una escala adecuada dentro del sector, proceso que se desarrolla con la seriedad, los plazos y las evaluaciones que este tipo de decisiones requiere”.

Se espera que la operación por La Trinidad se cierre sobre finales de febrero o a comienzos de marzo. Ingenios de Tucumán también tiene en sus planes la producción de etanol, para producir biocombustibles con el objetivo de exportar.

La Trinidad molió 1,82 millones de toneladas de caña bruta en el marco de los 151 días de su campaña, según datos del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat). En producción de azúcar físico, llegó a las 113.632 toneladas.