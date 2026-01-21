El azúcar, el mayor enemigo de los niños. Foto: Freepik.

Durante años, los granos y cereales fueron la base de la pirámide alimenticia para la mayoría de los niños, una guía nutricional sobre aquellas comidas e ingredientes esenciales en la buena salud. Sin embargo, en la actualidad, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos presentó una nueva versión que se alinea con los ideales del movimiento Make America Healthy Again (MAHA, una variante del movimiento del presidente Trump, que se traduce a “Hacer a América Saludable De Nuevo”).

Como parte de la campaña “eat real food” (come comida de verdad), el Gobierno norteamericano actualizó las directrices dietéticas para priorizar proteínas, grasas saludables, frutas y verduras, y reducir el consumo de alimentos ultraprocesados.

El objetivo es revertir cifras preocupantes de obesidad y enfermedades crónicas relacionadas con una mala alimentación entre los estadounidenses.

Estados Unidos redefine la pirámide alimenticia en sintonía con el movimiento ‘Make America Healthy Again’ Foto: Freepik

Cómo es la “nueva pirámide nutricional” de Estados Unidos

La nueva versión se trata del clásico formato piramidal pero invertido, con una distribución equitativa de proteínas, grasas, frutas y verduras, y una pequeña sección inferior destinada a granos y cereales.

“Gracias al audaz liderazgo del presidente Trump, estas directrices reajustarán la política nutricional federal, dando prioridad a nuestras familias y nuestros niños en nuestro camino hacia una nación más saludable. Por fin estamos reajustando nuestro sistema alimentario para apoyar a los agricultores, ganaderos y empresas estadounidenses que cultivan y producen alimentos reales”, dijo la secretaria del Departamento de Agricultura, Brooke Rollins.

Tras el anuncio, influencers del movimiento MAHA, como Vani Hari —quien cuenta con 2,3 millones de seguidores en Instagram— celebraron la nueva medida del gobierno estadounidense. “La nueva pirámide alimentaria. WOW. Parece hecha a nuestra medida”, escribió desde su cuenta The Food Babe.

Los dulces, el enemigo de los niños. Foto: Freepik

Puntos clave de la nueva guía alimentaria de Estados Unidos