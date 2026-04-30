Muffins de espinaca, una opción fácil y práctica para sumar en tu menú semanal. Foto: Generada con Gemini IA

Esta receta es práctica, rica y saludable. Por si fuera poco, se le puede sumar un corazón de queso para darle más sabor. Se trata de unos riquísimos muffins de espinaca.

Tomá nota de todos los detalles de esta sencilla preparación que te salvará tus almuerzos, cenas o colaciones saludables.

Muffins salados: recomendaciones a tener en cuenta antes de cocinarlos

Normalmente consumimos los muffins en sus versiones dulces: chocolate, vainilla, con toppings, entre otras variedades. En esta ocasión, avanzaremos con una receta salada que, además de ser rica, fácil y saludable, ayuda a incorporar las espinacas en una presentación práctica y deliciosa como los muffins.

Esta receta se puede hacer en el horno o el microondas, pero hay que considerar qué tipo de molde será utilizado: debe ser apto para el electrodoméstico que se utilizará.

Los muffins se pueden hacer salados y utilizar distintas verduras. Foto: Generada con Gemini IA

Lo mejor es tener moldes de silicona, ya que es fácil de lavar, no ocupa tanto espacio para guardarlo y con un poco de aceite o rocío de materia grasa se despegan fácilmente luego de retirarlos del horno o microondas.

Siempre que vamos a hornear, es importante tener todos los ingredientes y moldes listos. Además, conviene tomarse diez minutos de anticipación para precalentar el horno. Eso nos garantizará hacer bien cualquier preparación y obtener una cocción pareja.

¿No conseguiste espinacas? No hay problema, podés reemplazarla por otras hojas verdes, como acelga, o por las hojas de la remolacha. Es muy importante lavarlas dos o tres veces para quitarle cualquier rastro de tierra.

Ingredientes para hacer muffins de espinacas

1 1/2 taza de espinacas blanqueadas y sin líquido

1 cebolla mediana

240 gramos de harina 0000

2 huevos

Sal y pimienta a gusto

Opcional: dados de queso

Una receta ideal para incorporar las espinacas en el menú semanal. Foto: Generada con Gemini IA

Paso a paso: cómo cocinar los muffins de espinaca

Lavar muy bien las espinacas y preparar una olla con agua. Cuando hierva, blanquear por 5 minutos reloj. Escurrir. Luego picar la espinaca y reservar. Cortamos la cebolla en juliana y la salteamos en una sartén con un poco de aceite, a fuego medio hasta que quede transparente. En un bowl, cascamos los huevos y los batimos. Agregamos el resto de los ingredientes. Incorporar la harina con ayuda de un tamizador e ir incorporando en partes. Engrasar los moldes con un poco de materia grasa. Colocar la mezcla. Agregar el dado de queso en cada uno y con el horno a 180 grados se cocinan por 5 minutos. Para corroborar la cocción, pinchar con un palillo: debe salir seco.

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