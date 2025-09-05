Un nuevo estudio confirmó que seguir una dieta respetuosa con el planeta se relaciona con una menor mortalidad

La Dieta de Salud Planetaria (DSP) promueve un consumo ambientalmente sostenible y se basa -entre otras cosas- en aumentar la ingesta de vegetales y reducir los productos lácteos y carnes rojas.

Esta dieta se relaciona con una menor mortalidad. Foto: Freepik

Un nuevo artículo publicado en Science Advances refuerza las evidencias de algunas investigaciones previas sobre que la Dieta de Salud Planetaria (DSP) es buena tanto para el planeta y para la salud humana.

La (DSP) promueve un consumo ambientalmente sostenible y se basa -entre otras cosas- en aumentar la ingesta de vegetales y reducir los productos lácteos y carnes rojas. En definitiva, se trata de una forma de comer que, cuanto más se sigue, se relaciona con una menor mortalidad por todas las causas.

Esta dieta se relaciona con una menor mortalidad. Foto: Pixabay

El estudio

Los autores del artículo usaron datos de Estados Unidos y Reino Unido y revisaron estudios previos, hasta sumar más de 3,2 millones de personas.

De esta manera, determinaron que quienes seguían más estrictamente la DSP tenían menor riesgo de mortalidad por todas las causas.

Los datos de los participantes británicos mostraron que el cumplimiento de ese tipo de alimentación se manifestaba en un menor riesgo de cáncer y una menor mortalidad por enfermedades respiratorias.

En tanto, el metaanálisis de estudios previos señaló que una mayor adherencia a la DSP se asociaba con un menor riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer colorrectal y de pulmón, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular y diabetes.

“Una mayor adherencia a la DSP puede ofrecer importantes beneficios para la salud”, señalaron los autores, liderados por la Universidad del Sudeste (China).

Esta dieta se relaciona con una menor mortalidad. Foto: Unsplash

El análisis -agregaron- “destaca la importancia de promover la Dieta de Salud Planetaria para mejorar la salud pública y combatir el cambio climático global”. Además, afirmaron que las investigaciones futuras deberían centrarse más en su aplicación en diversas poblaciones y en explorar sus beneficios medioambientales.

Una dieta para cuidar el medio ambiente

El informe sobre la Dieta de Salud Planetaria elaborado en 2019 por la Comisión EAT-Lancet, que reunió a 37 científicos de 16 países, es el primer intento de establecer objetivos científicos universales para el sistema alimentario basado en dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles.

“El consumo mundial de frutas, vegetales, nueces, semillas y legumbres deberá duplicarse, y el de alimentos como la carne roja y el azúcar debería reducirse en más del 50%”, señala ese texto.

Y agrega: “Una dieta rica en alimentos de origen vegetal y con menos alimentos de origen animal confiere una buena salud y beneficios ambientales”.

Para confirmar el potencial de esa dieta es necesaria una muestra muy grande que sea verdaderamente representativa, por eso los investigadores utilizaron gran cantidad de datos.