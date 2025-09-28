Cómo cuidar tu piel del sol durante la primavera: 10 consejos claves para evitar golpes de calor y quemaduras

Con estos cuidados, la primavera se disfruta al máximo en cada lugar recargando energía, pero siempre con protección solar para que la experiencia sea agradable y sin sobresaltos.

10 consejos claves para evitar golpes de calor y quemaduras. Foto: Unsplash.

Con la llegada de la primavera, las personas aprovechan las temperaturas agradables para salir a caminar, correr o pasear bajo el sol en parques o plazas cercanas.

Estos planes suelen ser muy recurrentes en dicha época del año y, si bien no hace tanto calor como en verano, los rayos del sol pueden dañar la piel, si no es protegida.

Los especialistas recomiendan colocarse protector solar 20 minutos antes de salir y replicarlo cada 2 horas. Foto: Unsplash.

Teniendo en cuenta este contexto, sumar hábitos de protección siempre es esencial para poder disfrutar sin preocupaciones por golpes de calor o quemaduras.

10 consejos saludables para cuidar tu piel durante la primavera

Buscar sombra natural: es ideal para descansar y evitar insolaciones. Calzado cómodo: usar zapatillas livianas para caminar sin molestias. Cuidar a los chicos y adultos mayores: usar protector solar y gorra siempre, ya que la piel es más sensible. Hidratarse: tomar agua cada tanto para no deshidratarte. Post-solar al volver: hidratar la piel después de la exposición. Protector solar: colocarse 20 minutos antes de salir y replicarlo cada 2 horas. Proteger la boca: usar bálsamo para evitar resequedad de los labios. Ropa fresca y gorra: proteger la piel y evitar la exposición directa. Salir temprano o al atardecer: evitar el sol fuerte entre las 10:00 y 16:00 horas. Snacks livianos: comer frutas o frutos secos para reponer energía sin pesadez.

Los especialistas aconsejan tomar agua cada tanto para no deshidratarte. Foto: Unsplash.

Tres emblemáticos parques para disfrutar de la primavera

El Parque Tres de Febrero en la Ciudad de Buenos Aires es un clásico para pasear en bicicleta o bote. En Córdoba, el Parque Sarmiento es ideal para caminatas y fotos con vista a la ciudad.

Por último, en Rosario, el Parque Independencia ofrece rosales, monumentos y mucho espacio para andar en rollers, caminar o correr.

Estos tres son íconos en su categoría. Sin embargo, cada ciudad tiene su espacio. Lo más importante es disfrutar momentos con amigos o en familia durante una de las épocas más agradables del año: primavera.