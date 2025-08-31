Tips infalibles: cómo tratar los labios agrietados para darles un aspecto hidratado y saludable durante toda la primavera

Al igual que el resto del cuerpo, los labios se resecan y pueden presentar agrietamientos, piel muerta alrededor de la boca e incluso lesiones que provocan sangrado. Por estos motivos, requieren de un cuidado especial.

Cómo tener labios voluminosos. Foto: Freepik

Los labios, al igual que el resto del cuerpo, necesitan un cuidado especial, sobre todo cuando pasamos del invierno a la primavera, ya que los rayos de sol comienzan a ser más intensos y el clima se vuelve más seco. Para mantenerlos siempre sanos e hidratados, hay algunos tips de belleza que son infalibles.

Durante la primavera, los labios pueden presentar agrietamientos, piel muerta alrededor de la boca e incluso lesiones que provocan sangrado. Uno de los grandes secretos para evitar el agrietamiento, la deshidratación y las lastimaduras, es la exfoliación para sacar las imperfecciones.

Cómo tener labios voluminosos y siempre hidratados para la primavera. Foto: Pinterest.

No es necesario gastar grandes sumas de dinero para realizar este tip de belleza, ya que puede realizarse con azúcar y una mascarilla casera. Además, el aceite de oliva es ideal para devolverles el brillo y el color.

Tips infalibles para conseguir labios hidratados y saludables en primavera

Si buscás una solución simple, económica y efectiva para revitalizar los labios, la máscara exfoliante de azúcar es ideal, ya que ayuda a eliminar las células muertas, mejorar la circulación con color natural y aspecto saludable.

Ingredientes

1/2 cucharadita de vaselina

1/2 cucharadita de azúcar

Preparación y aplicación

Mezclá la vaselina con el azúcar hasta formar una pasta homogénea. Luego, con la yema de los dedos, aplicá la mezcla sobre los labios limpios. Realizá masajes circulares suaves durante 5 minutos. Esto estimula la circulación y mejora la textura. Retirá con un algodón humedecido en agua tibia.

Por otro lado, el aceite de oliva extra virgen es todo lo que se necesita para curar los labios lastimados. Es un ingrediente hecho a base de ácidos grasos esenciales, vitaminas y antioxidantes, lo que ayuda a una correcta hidratación.

Cómo exfoliar los labios para que queden hidratados Foto: Freepik

Para poder realizar este truco casero que te ayudará a mejorar la salud de tu boca, solamente hay que seguir unos sencillos pasos que detalla el sitio ‘El Español’: