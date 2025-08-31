Tips infalibles: cómo tratar los labios agrietados para darles un aspecto hidratado y saludable durante toda la primavera
Los labios, al igual que el resto del cuerpo, necesitan un cuidado especial, sobre todo cuando pasamos del invierno a la primavera, ya que los rayos de sol comienzan a ser más intensos y el clima se vuelve más seco. Para mantenerlos siempre sanos e hidratados, hay algunos tips de belleza que son infalibles.
Durante la primavera, los labios pueden presentar agrietamientos, piel muerta alrededor de la boca e incluso lesiones que provocan sangrado. Uno de los grandes secretos para evitar el agrietamiento, la deshidratación y las lastimaduras, es la exfoliación para sacar las imperfecciones.
No es necesario gastar grandes sumas de dinero para realizar este tip de belleza, ya que puede realizarse con azúcar y una mascarilla casera. Además, el aceite de oliva es ideal para devolverles el brillo y el color.
Tips infalibles para conseguir labios hidratados y saludables en primavera
Si buscás una solución simple, económica y efectiva para revitalizar los labios, la máscara exfoliante de azúcar es ideal, ya que ayuda a eliminar las células muertas, mejorar la circulación con color natural y aspecto saludable.
Ingredientes
- 1/2 cucharadita de vaselina
- 1/2 cucharadita de azúcar
Preparación y aplicación
Mezclá la vaselina con el azúcar hasta formar una pasta homogénea. Luego, con la yema de los dedos, aplicá la mezcla sobre los labios limpios. Realizá masajes circulares suaves durante 5 minutos. Esto estimula la circulación y mejora la textura. Retirá con un algodón humedecido en agua tibia.
Por otro lado, el aceite de oliva extra virgen es todo lo que se necesita para curar los labios lastimados. Es un ingrediente hecho a base de ácidos grasos esenciales, vitaminas y antioxidantes, lo que ayuda a una correcta hidratación.
Para poder realizar este truco casero que te ayudará a mejorar la salud de tu boca, solamente hay que seguir unos sencillos pasos que detalla el sitio ‘El Español’:
- Optar por el aceite más puro que tengas a mano, evitando aquellos con ingredientes añadidos que puedan irritar tus labios, como los aceites con toques picantes.
- Colocar solo unas gotas de aceite en tus dedos, masajear suavemente tus labios hasta que el aceite se absorba por completo, dejándolos suaves y nutridos.
- Si tus labios están muy lastimados, aplicar el aceite al menos tres veces al día.