Amenaza a la salud mundial: cuáles son los efectos negativos del uso de antibióticos, según la OMS

La Organización Mundial de la Salud publicó un informe que demuestra que la creciente resistencia a los antibióticos en la población mundial está constituyendo un creciente peligro global.

Cuáles son los efectos negativos del uso de antibióticos según la OMS Foto: Freepik.

La resistencia a los antibióticos esenciales representa una creciente amenaza para la salud mundial, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la publicación de su “Informe mundial sobre la vigilancia de la resistencia a los antibióticos 2025”.

El nuevo informe señala que las bacterias gramnegativas resistentes a los medicamentos son cada vez más peligrosas en todo el mundo, y que la mayor carga recae sobre los países menos equipados para responder.

De este modo, constituye una amenaza creciente para la salud mundial, que socava la eficacia de tratamientos que salvan vidas y coloca a las poblaciones en mayor riesgo, ya sea por infecciones comunes o intervenciones médicas de rutina.

Qué dice el Informe sobre la Resistencia a los Antibióticos

Este nuevo informe de la OMS presenta un análisis mundial de la prevalencia y las tendencias de la resistencia a los antibióticos, basado en más de 23 millones de casos confirmados de afecciones por bacterias.

Este documento sostiene que, en 2023, una de cada seis infecciones bacterianas confirmadas en laboratorio que causaron infecciones comunes en personas de todo el mundo era resistente a los tratamientos con antibióticos.

Además, entre 2018 y 2023, la resistencia a los antibióticos aumentó en más de 40% de las combinaciones de patógenos y antibióticos monitoreadas, con un incremento promedio anual del 5% al 15%.

Cómo afectan los antibióticos según los nuevos datos

Las fuentes de este informe son los datos reportados al Sistema Mundial de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos y de su Uso (GLASS, siglas en inglés) de la OMS de más de 100 países.

El informe de la OMS presenta datos de más de 100 países.

El mismo presenta, por primera vez, cálculos de la prevalencia de la resistencia a 22 antibióticos utilizados para tratar infecciones del tracto urinario y gastrointestinal, del torrente sanguíneo y los empleados para tratar la gonorrea.