Brote de hantavirus en el crucero MV Hondius. Foto: via REUTERS

La Organización Mundial de la Salud confirmó que hay cinco casos confirmados y otros cuatro sospechosos de Hantavirus vinculados al crucero MV Hondius.

Los laboratorios confirmaron el virus en uno de los tres fallecidos, la mujer neerlandesa que viajó en un avión desde la isla de Santa Elena a Sudáfrica, así como en dos de los tres pacientes que fueron evacuados a Países Bajos, otro que se encuentra hospitalizado en Zúrich y el británico que fue internado en Johannesburgo.

Los cuatro sospechosos son el primer fallecido en la crisis, el 11 de abril, del que según indicó la OMS no se tomaron muestras porque entonces no había sospechas de hantavirus, así como la pasajera alemana que murió el 2 de mayo, uno de los tres evacuados a Países Bajos y una azafata de avión hospitalizada en Ámsterdam.

Brote de hantavirus en el crucero MV Hondius. Foto: via REUTERS

El caso de la azafata, de confirmarse, sería el primero no directamente vinculado al buque, ya que pudo contagiarse en Johannesburgo, donde coincidió en circunstancias aún no aclaradas con la mujer neerlandesa fallecida poco después.

La OMS rastrea las cerca de 80 personas que viajaron en el mismo avión que esa enferma, además de las alrededor de 30 que se bajaron en una escala en Santa Elena del crucero, que partió tras varios días fondeado en Cabo Verde y se espera que fondee el sábado junto a la isla de Tenerife.

Cómo sigue la investigación

La agencia también investiga el posible origen del brote, que según indicó en rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, podría ser un viaje ornitológico por Argentina, Chile y Uruguay realizado por el matrimonio neerlandés fallecido.

El Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: Reuters/Jean Bizimana.

En una conferencia de prensa, los expertos de la organización aseguraron que no hay similitudes entre el hantavirus y el coronavirus, por lo que no hay motivos para pensar en una nueva gran epidemia.

Resumen de los casos

El primer caso ligado a la crisis fue el del marido de la pareja neerlandesa, que falleció a bordo del crucero el 11 de abril, y cuyo cadáver fue desembarcado en Santa Elena el día 24, junto a su esposa, que ya mostraba síntomas gastrointestionales.

Al día siguiente ambos fueron trasladados en avión a Johannesburgo, donde la mujer falleció el día 26, y el 4 de mayo se confirmó mediante prueba de PCR que había contraído una infección por hantavirus.

Crucero, hantavirus. Foto: NA.

El tercer caso a bordo fue el de un hombre británico que el 24 de abril acudió al médico del barco con fiebre, dificultades respiratorias y signos de neumonía, por lo que fue evacuado desde otra isla atlántica, Ascensión, a Sudáfrica el 27 de abril, donde fue internado de gravedad.

Otros tres pacientes presentaron fiebre alta y síntomas gastrointestinales, y fueron evacuados en dos aviones desde Cabo Verde hasta Países Bajos, aunque uno de los aparatos tuvo que hacer una escala técnica en la isla española de Gran Canaria.

De los otros dos aislados en Singapur por las autoridades sanitarias, uno es asintomático y otro muestra síntomas muy leves.

Brote de hantavirus en el crucero MV Hondius. Foto: via REUTERS

El crucero de lujo es operado por la empresa neerlandesa Oceanwide Expeditions y salió de Ushuaia con 147 personas, entre ellas 88 pasajeros y 59 miembros de la tripulación, haciendo escala en la Antártida y las islas Georgia del Sur, Nightingale, Tristán de Acuña, Santa Elena y Ascensión.

Qué es el hantavirus y cómo se transmite

El Hantavirus es una infección viral que se transmite principalmente a través de roedores, en especial el ratón colilargo. El contagio se produce al inhalar partículas contaminadas presentes en la saliva, orina o heces de estos animales.

Se trata de una enfermedad grave que puede afectar tanto al sistema respiratorio como al circulatorio. Aunque es poco frecuente, también puede transmitirse a través de mordeduras o arañazos de roedores infectados.

Ratas, ratones, hantavirus. Foto: Freepik.

Este virus es capaz de provocar dos cuadros clínicos graves. El primero es el síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), que suele comenzar con síntomas inespecíficos como fatiga, fiebre y dolores musculares, seguidos de dolor de cabeza, mareos, escalofríos y molestias abdominales.