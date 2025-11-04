Campaña para jubilados y pensionados: dónde dan las vacunas gratis de PAMI y qué papeles hay que presentar

La obra social ofrece dosis gratuitas para afiliados a lo largo y ancho de la República Argentina. Los detalles.

Vacunas antigripales. Foto: NA.

Con el objetivo de proteger a los afiliados frente a los virus respiratorios que todavía circulan, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) mantiene disponible su campaña nacional de vacunación antigripal.

Pese a que el invierno ya pasó, la gripe puede afectar durante todo el año, sobre todo a las personas mayores. De ahí, la importancia de la vacunación gratuita que ofrece la obra social.

Los requisitos para acceder a la vacuna antigripal de PAMI. Foto: X @MinSalud_Ar

Sin necesidad de turno previo y con disponibilidad en miles de farmacias adheridas, la iniciativa garantiza el acceso gratuito a la vacuna en todo el territorio nacional. El único requisito es cumplir con los requisitos correspondientes:

Personas mayores de 65 años : deben presentar el DNI y la credencial de PAMI (en formato físico o digital).

Personas gestantes: pueden aplicarse la dosis en cualquier etapa del embarazo, presentando la misma documentación.

Bebés de 6 a 24 meses: también tienen cobertura total. Se requiere DNI y credencial del menor afiliado.

Personas de 2 a 64 años con enfermedades crónicas o factores de riesgo: en este caso, además del DNI y la credencial, se necesita una orden médica que confirme la condición de salud.

Entre los factores considerados se incluyen afecciones respiratorias, cardíacas, diabetes, obesidad o inmunodeficiencias.

Cómo acceder a la vacuna antigripal que ofrece PAMI de manera gratuita

Los afiliados pueden acercarse directamente a la farmacia habilitada más cercana, sin necesidad de turno previo. También es posible consultar por teléfono llamando al 138 (opción 0) para recibir asistencia sobre los puntos de vacunación disponibles.

Vacuna antigripal. Foto: Unsplash.

Al momento de la aplicación, es obligatorio presentar el DNI y la credencial de PAMI. En los casos de personas menores de 65 años con condiciones de riesgo, se tiene que sumar la documentación médica correspondiente.

Las farmacias habilitadas

PAMI cuenta con un buscador online que permite identificar los puntos de vacunación más cercanos. El sistema se encuentra disponible en la parte "Campaña de Vacunación Antigripal 2025" de la página oficial del organismo. Para consultar las farmacias:

Ingresar al portal de PAMI. Acceder al Buscador de Farmacias. Seleccionar la provincia, el motivo de la consulta y después completar la localidad o el código postal.

Esto muestra un listado de farmacias adheridas, ordenadas por cercanía, junto con la dirección, teléfono y horario de atención.