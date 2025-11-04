Hervir cáscaras de naranja con anís: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Los beneficios de este procedimiento fácil y económico. Cómo hacerlo, paso a paso.

Para qué sirve hervir cáscaras de naranja con anís: un aromatizante casero y sin costos Foto: -

Hervir cáscaras de naranja con anís se convirtió en un aromatizante casero que mucha gente opta por utilizar para darle un toque fresco y de vitalidad al ambiente en cuestión de minutos. Esta mezcla también se usa como aditivo en infusiones o recetas de repostería.

Los ingredientes de este aromatizante casero son dos: cáscaras de naranja y anís en granos. Por un lado, es una forma de aprovechar los residuos y por otro es una forma ecológica de darle un nuevo aroma al hogar para revitalizarlo o aportar calma.

Usar cáscaras de naranja con anís como aromatizante aporta múltiples beneficios para el hogar y el bienestar personal. Foto: -

Qué beneficios trae esta mezcla

Usar cáscaras de naranja con anís como aromatizante aporta múltiples beneficios para el hogar y el bienestar personal.

El aroma cítrico de la naranja tiene un efecto estimulante y revitalizante que ayuda a mejorar el estado de ánimo y reducir la sensación de cansancio o estrés. Por su parte, el anís aporta un toque dulce y especiado que genera una sensación de calma y relajación, ideal para crear ambientes acogedores.

Al ser completamente natural, este aromatizante evita los químicos y fragancias sintéticas de los productos comerciales, reduciendo el riesgo de irritaciones o alergias. Además, su fragancia ayuda a neutralizar olores desagradables y aporta una sensación de frescura y limpieza al espacio. Incluso puede estimular la concentración y la claridad mental, lo que lo hace útil en lugares de estudio o trabajo, combinando practicidad, bienestar y un toque agradable de naturaleza en cualquier ambiente.

Cáscaras de naranja con anís: paso a paso Foto: -

Paso a paso

Primero lavá bien las cáscaras de naranja. Después metelas en una ollita chiquita junto con unos granitos de anís. Agregá un par de tazas de agua y poné la olla al fuego medio-alto hasta que arranque a hervir. Cuando esté hirviendo, bajale un poquito al fuego y dejá que se cocine tranqui unos 10 a 15 minutos. Apagá el fuego y dejalo reposar unos cinco minutos más para que agarre bien el aroma. Por último, colalo y listo: ya podés usar el líquido como ambientador natural en la casa.

Otra mezcla casera que tiene múltiples usos y reutiliza residuos

La cáscara de mandarina combinada con alcohol etílico se transforma en un producto multiuso, económico y ecológico que ayuda a limpiar, desinfectar y mantener la casa fresca.

Siguiendo el orden de la mezcla de cáscaras de naranja con anís, esta preparación reduce la exposición a químicos artificiales, contribuyendo a un estilo de vida más sustentable y al aprovechamiento de recursos que suelen terminar en la basura.

Cáscara de mandarina. Foto: Unsplash.

Principales usos de la mezcla de alcohol etílico y cáscara de mandarina

Limpieza natural: su acción antibacterial lo hace ideal para higienizar mesadas, picaportes, mesas y otras superficies de uso frecuente.

Aromatizante ambiental: libera un perfume cítrico fresco que ayuda a mejorar el ambiente sin necesidad de aerosoles o fragancias químicas.

Repelente de insectos: el aroma de la mandarina actúa como barrera natural contra mosquitos, hormigas y otros insectos pequeños.

Desengrasante suave: puede aplicarse sobre vidrios, espejos y superficies con grasa ligera, dejando brillo y un olor agradable.

La cáscara de mandarina combinada con alcohol etílico se transforma en un producto multiuso, económico y ecológico que ayuda a limpiar, desinfectar y mantener la casa fresca. Foto: Freepik

Antes de aplicarlo en toda una superficie, se aconseja hacer una prueba en un sector pequeño y poco visible para asegurarse de que no provoque manchas o alteraciones.