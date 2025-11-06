El tamaño sí importa: la longitud del pene aumentó más del 20% a nivel global y preocupa a los científicos

Desde mediados de la década de 2000 comenzaron a aparecer una serie de estudios acerca de si había una posible razón evolutiva en cuanto al tamaño y la forma del pene masculino. Una nueva investigación analizó las causas posibles y los efectos que podría tener en la anatomía humana.

El tamaño del pene está aumentando y eso preocupa a los científicos Foto: Unsplash

En los últimos 30 años, el tamaño del pene erecto ha aumentado un 24% a nivel global, así lo detectó una investigación del equipo dirigido por Michael L. Eisenberg (de la Universidad de Stanford) y Federico Belladelli (del Ospedale San Raffaele de Milán) en un estudio publicado en la revistaWorld Jorunal of Men’s Health.

Según el análisis, el tamaño promedio del pene erecto creció entre 1992 y 2021, pasando de 12,27 centímetros en 1992 a 15,23 en 2021. Si esa tendencia continuara, para finales de este siglo podría superar los 21 centímetros.

Estudios científicos

Detalles de la investigación

El estudio analizó datos de más de 55.000 hombres de todo el mundo, “tiene importantes implicaciones para la salud reproductiva y el desarrollo genital masculino”, señalaron los investigadores que además platearon cuestionamientos sobre factores ambientales y de salud pública que podrían estar detrás de este fenómeno.

Para llegar a las conclusiones, también se analizaron 75 estudios publicados entre 1942 y 2021, con participantes de América, Europa, Asia, África y Oceanía.

Así, se detectó que, mientras que en 1992 la longitud promedio del pene erecto era de 12,27 centímetros, en 2021 esta cifra había aumentado hasta 15,23 centímetros, lo que representa un incremento del 24%.

Si bien el estudio no identifica una causa clara para este incremento, los investigadores reconocen la necesidad de continuar investigando en futuros análisis: “El aumento observado en la longitud del pene erecto es un fenómeno global y reciente, cuyas causas y consecuencias aún no comprendemos del todo”.

“Se puede especular que estos cambios podrían estar relacionados con observaciones de que los hitos puberales están ocurriendo en niños más jóvenes que en el pasado”, destacaron.

De esta manera, los investigadores sugieren que esto podría estar vinculado con cambios en la pubertad, que tiende a iniciarse antes en los niños de hoy: a mayor tamaño corporal, mayor longitud del pene.

Entre las posibles causas también se barajan factores ambientales, como la exposición a disruptores hormonales, la mayor incidencia de tumores testiculares, el aumento de la obesidad infantil y cambios en el estilo de vida.

Si bien los investigadores del estudio señalan la importancia de continuar analizando el desarrollo genital masculino, se estima que la longitud del pene erecto puede tener implicaciones para la autoestima masculina y la percepción social del cuerpo, aunque los expertos destacan que, al menos por el momento, no han detectado que esta esté directamente relacionada con la fertilidad ni con la satisfacción sexual.