¿Tenés ojeras?: 5 consejos para tener una mirada más reluciente y descansada

Se trata de una de las principales preocupaciones en el rostro. Cuáles son los tips infalibles para tener siempre una mirada espléndida.

Ojeras. Foto: Freepik.

Las ojeras suelen surgir por mala alimentación, falta de descanso, estrés, genética u otros motivos, estas sombras debajo de los ojos pueden hacernos lucir más cansados de lo que realmente estamos.

Y aunque no existe un tratamiento para eliminarlas por completo, hay varias estrategias que pueden ayudar a reducirlas y devolverle la frescura a la mirada. En ese sentido, hay cinco consejos prácticos para incorporar fácilmente en la rutina de skin care.

Ojeras, piel, ojos Foto: Pinterest

Desde opciones naturales hasta químicas, hay varias formas de desinflamar y refrescar la mirada. Una infusión de manzanilla, un poco de hielo o incluso cremas, pueden mejorar el aspecto de la piel. Sin embargo, dormir 8 horas también es crucial, ya que durante la noche, la piel se regenera y mejora su aspecto, debido a que absorbe todos los nutrientes.

5 tips para mejorar el aspecto de las ojeras

Aplicá frío para desinflamar

Una solución rápida y efectiva es el uso del frío. Compresas frías, cucharas metálicas refrigeradas o parches de gel aplicados durante unos minutos por la mañana ayudan a reducir la inflamación y contraer los vasos sanguíneos, atenuando así el color y la hinchazón de la zona. Si usás bolsitas de té (como manzanilla o té verde), enfriarlas previamente y colocarlas sobre los ojos puede tener un efecto calmante adicional.

Una compresa o una cuchara fria pueden hacer la diferencia Foto: Pinterest

Hidratación: clave para una mirada luminosa

La piel del contorno de ojos es fina y delicada, por lo que necesita un cuidado especial. Usar un contorno de ojos hidratante con ingredientes como ácido hialurónico, cafeína o vitamina C puede mejorar notablemente la textura de la piel y ayudar a disminuir las bolsas y aclarar la zona.

El corrector ideal: tu mejor aliado

Cuando las ojeras son muy oscuras, elegir el corrector correcto marca la diferencia. Los subtonos salmón, naranja o durazno ayudan a neutralizar las tonalidades violáceas o azuladas. Después, se puede aplicar un corrector del color de tu piel para unificar.

El secreto está en no exagerar con la cantidad de producto y difuminar bien para evitar que se marque con el paso de las horas.

El maquillaje puede tapar las ojeras Foto: Pinterest

Dormí bien y cuidá tu alimentación

No es novedad: descansar al menos 7-8 horas por noche impacta directamente en el aspecto de la piel. Pero también influye lo que comemos. Una dieta rica en antioxidantes, hierro y vitamina K (como espinaca, brócoli, frutos rojos o legumbres) puede contribuir a mejorar la circulación y reducir la pigmentación en la zona de las ojeras.

Las ojeras no definen la belleza, pero si comienzan a incomodar, hay múltiples formas de atenuarlas. Con algunos cuidados diarios, trucos de maquillaje y buenos hábitos alimenticios, se puede llegar a atenuar la ojera y lograr una mirada luminosa, fresca y siempre descansada.

Sin embargo, si se trata de un problema es muy marcado o persistente, lo ideal es consultar a un dermatólogo o especialista en estética, que pueda evaluar tratamientos como láser, peelings o mesoterapia.