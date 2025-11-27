Mapa de arsénico: los municipios de Buenos Aires bajo alerta roja que podrían tener su agua contaminada

El rojo marca un nivel mayor a 50 ppb (partes por billón), donde la recomendación prohíbe el consumo directo y la cocción de alimentos en estos casos.

Agua contaminada por arsénico. Foto: Unsplash.

Unas cuatro millones de personas en la República Argentina podrían estar expuestas potencialmente al arsénico a través del agua o los alimentos. De ahí, la importancia de repasar los municipios bonaerenses que están en alerta roja.

El mapa de arsénico encuentra en Buenos Aires su provincia más comprometida. De los 135 partidos que conforman el tejido de este territorio, se registró un incremento considerable del elemento químico en el agua.

El mapa de arsénico en Buenos Aires. Foto: ITBA

El problema expone a un sector de la población a varios tipos de enfermedades. En caso de falta de tratamiento, el individuo podría desarrollar patologías como el cáncer de pulmón, cáncer de laringe, tos crónica y/o persistente y fibrosis pulmonar. Además, la ingestión continua de agua contaminada con arsénico deriva en el Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), una enfermedad que se manifiesta con lesiones cutáneas, problemas respiratorios y hasta distintas enfermedades cancerígenas.

Por si fuera poco, el agua contaminada puede ser portadora de agentes microbiológicos, como virus, bacterias y parásitos, que causan enfermedades graves, entre ellas fiebre tifoidea, cólera y hepatitis A.

Buenos Aires, la provincia más afectada por el arsénico en el agua

Son 66 los municipios bonaerenses que se ubican en franja “amarilla” o “roja”. Entre ellos, hay 41 cabezas partidarias de PBA afectadas por esta doble categorización, de las cuales 14 están en su mayoría en rojo.

Algunos de estos puntos geográficos son cercanos a lagunas o espejos de agua de grandes dimensiones y las áreas geográficas más damnificadas con este fenómeno son lo que es el corredor de la ruta 5 y zonas aledañas a Mar del Plata.

Los municipios en zona roja

Chivilcoy

Mercedes

Escobar

General Rodríguez

Cañuelas

Monte

Roque Pérez

Azul

Villarino

Almirante Brown

Ezeiza

San Vicente

Los municipios en zona amarilla