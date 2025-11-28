Rejuvenecer la piel a cualquier edad: cómo funcionan las mascarillas coreanas, el método viral en TikTok

Este producto de skin care se hizo viral en el último tiempo, prometiendo dejar la piel de porcelana.

Mascarillas coreanas. Fuente: Pinterest

Las personas de los países asiáticos se caracterizan por darle mucha importancia al cuidado de la piel y se destacan por tener la tez de porcelana. Desde edades muy tempranas, se preocupan muchísimo por su aspecto físico y tal fue la perfección que parecen haber desarrollado las máscaras claves para rejuvenecer el cutis y estar siempre luminoso e hidratado.

Una de las marcas más virales, es Medicub y su mascarilla viral Collagen Night Wrapping Mask, conocida por dar un efecto glow instantáneo para tener la piel de porcelana de un día para el otro.

Mascarillas coreanas. Fuente: Pinterest

Esta máscara tiene colágeno, ideal para rejuvenecer la piel y permitir la hidratación profunda, mejorando la firmeza de la piel. Además de ser apta para dermis sensibles, está aprobada clínicamente y hasta es recomendada por dermatólogos.

Otra característica que hace que las mascarillas coreanas sean tan virales en TikTok, es que son muy fáciles de aplicar y ayudan a la elasticidad de la piel, dejándola húmeda y brillante. De hecho, varios influencers insisten en que, en tan solo dos semanas, ayuda a definir la textura del cutis y reparar imperfecciones que parecían imposibles.

Furor en Tik Tok por las mascarillas coreanas. Fuente: TikTok @distribuidoraelreybaq

Beneficios de las mascarillas coreanas que son virales en internet

Hidratación profunda

Muchas contienen ingredientes como ácido hialurónico, aloe vera o extractos botánicos que hidratan intensamente la piel.

Efecto calmante y antiinflamatorio

Ideales para pieles sensibles o con enrojecimiento, gracias a ingredientes como centella asiática, té verde o caléndula.

Luminosidad inmediata

Ayudan a recuperar el brillo natural de la piel, dejando un efecto “glow” después de usarlas.

Nutrición y reparación

Algunas están diseñadas para reparar la barrera cutánea con componentes como ceramidas, colágeno o vitamina E.

Mascarillas coreanas. Fuente: Pinterest

Control de sebo y limpieza

Las versiones con carbón activado o arcillas ayudan a limpiar poros y controlar la grasa sin resecar.

Antiedad y firmeza

Están enriquecidas con péptidos, colágeno o ginseng para mejorar la elasticidad y prevenir líneas de expresión.

Practicidad y comodidad

Son fáciles de usar, sin enjuague, y vienen listas para aplicar. Perfectas para rutinas rápidas o para llevar de viaje.

Efecto spa en casa

Más que un tratamiento, son una experiencia relajante, con aromas suaves y texturas agradables.