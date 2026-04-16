Atlético Mineiro Vs Juventud Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Atlético Mineiro vs. Juventud, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Jueves, 16/04/2026, a partir de las 19:00.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Arena MRV, ubicado en Belo Horizonte.

¿Por dónde ver en vivo Atlético Mineiro vs. Juventud, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Atlético Mineiro y Juventud se podrá ver en directo por DGO2, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Atlético Mineiro vs. Juventud, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Ortega Jaimes, Carlos Arturo, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Atlético Mineiro y Juventud válido por Copa Sudamericana 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Arena MRV de Belo Horizonte.