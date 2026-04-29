Juventud vs. Puerto Cabello EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026
Sigue en directo el partido entre Juventud y Puerto Cabello por la Copa Sudamericana 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan Juventud vs. Puerto Cabello, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Miércoles, 29/04/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Centenario, ubicado en Montevideo.
¿Por dónde ver en vivo Juventud vs. Puerto Cabello, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre Juventud y Puerto Cabello se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 4, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Juventud vs. Puerto Cabello, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Arasa, Nazareno, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Juventud choca ante Puerto Cabello, en duelo válido por Copa Sudamericana 2026. La cancha del estadio Centenario ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:00, y tú no te lo puedes perder.
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