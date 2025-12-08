Qué son los flavonoles del cacao: cuáles son sus beneficios para la salud cerebral y cómo incorporarlos a la dieta

Este nutriente vegetal presente en muchos alimentos y bebidas como el té, el vino tinto y las manzanas (entre tantos otros) están vinculados a una mejora en la capacidad de razonamiento. Cómo aplicarlo en adultos mayores.

Granos de cacao. Foto: Unsplash

Los flavonoles se encuentran en el ojo de la comunidad científica debido sus beneficios para la salud cerebral. Este nutriente vegetal presente en muchos alimentos y bebidas como el té, el vino tinto y las manzanas (entre tantos otros) aparece de manera abundante en las semillas del árbol de cacao.

Según Harvard Health, particularmente los flavonoles del cacao están vinculados “a una mejora en la capacidad de razonamiento”. Esto se debe a que poseen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y anticancerígenas, por lo cual los expertos los asocian a una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares y a una mejor función cognitiva.

Cacao. Foto: EFE.

Science Direct destacó que entre los flavonoles más estudiados se encuentran la quercetina, el kaempferol, la miricetina y la isorhamnetina, todos ellos ampliamente distribuidos en la naturaleza.

Por su parte, el Centro Médico de la Universidad de Columbia señala que este nutriente del cacao logra revertir el deterioro de la memoria asociado a la edad en adultos sanos.

En ese contexto, se recomienda que los adultos mayores utilicen cacao en polvo puro en su rutina alimenticia, por ejemplo:

Integrarlo como parte de comidas balanceadas (desayuno, merienda) — no como “postre cargado”.

Combinar con alimentos que aporten fibra (frutas, avena), proteínas (yogur, leche) y grasas saludables (semillas, nueces) — ayuda a mantener peso estable y digestión ligera.

Moderar la frecuencia: no es necesario consumirlo todos los días, aunque 3–5 veces por semana puede ser suficiente para aprovechar los beneficios.

La banana y el cacao son una gran combinación. Foto: Unsplash

Cómo incorporar cacao a nuestra dieta

A sabiendas de todos sus beneficios, es importante conocer las maneras para incorporar el cacao puro/chocolate amargo en nuestra dieta. A continuación, 3 ejemplos de menús semanales.

Menú 1: semana “Suave y Antioxidante”

Lunes-Merienda

Leche descremada tibia + 1 cucharadita de cacao puro + edulcorante y 1 fruta (manzana o pera)

Miércoles-Postre

Yogur natural descremado + 1 cucharadita de cacao + 1 cucharada de nueces picadas

Viernes-Merienda

1–2 cuadraditos de chocolate 80% cacao

Té o infusión sin azúcar

Menú 2: semana “Energía moderada”

Martes-Merienda

Avena instantánea (2–3 cucharadas) + leche + cacao puro

Endulzar con media banana pisada (natural y sin azúcar agregada)

Jueves-Postre

Mousse rápido: yogur descremado + 1 cucharadita de cacao + unas gotas de vainilla

3–4 almendras

Sábado-Merienda

Café con leche descremada + cacao espolvoreado

Tostadita integral con queso untable descremado

Menú 3: semana “Ligera y rica en flavanoles”

Miércoles-Merienda

Batido suave: ½ vaso de leche descremada, 1 cucharadita de cacao, ½ banana, (opcional) hielo.

Viernes-Postre

Cuenco de frutas (manzana + kiwi o frutillas) Espolvoreado con cacao puro (½ cucharadita)

Domingo-Merienda

1 cuadradito de chocolate 85% cacao

Infusión de hierbas (manzanilla / cedrón)

Es importante usar cacao puro sin azúcar, idealmente no alcalinizado. Cabe señalar además que las porciones están ajustadas para mantener el peso estable y se pueden rotar libremente.