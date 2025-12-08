Qué son los flavonoles del cacao: cuáles son sus beneficios para la salud cerebral y cómo incorporarlos a la dieta
Este nutriente vegetal presente en muchos alimentos y bebidas como el té, el vino tinto y las manzanas (entre tantos otros) están vinculados a una mejora en la capacidad de razonamiento. Cómo aplicarlo en adultos mayores.
Los flavonoles se encuentran en el ojo de la comunidad científica debido sus beneficios para la salud cerebral. Este nutriente vegetal presente en muchos alimentos y bebidas como el té, el vino tinto y las manzanas (entre tantos otros) aparece de manera abundante en las semillas del árbol de cacao.
Según Harvard Health, particularmente los flavonoles del cacao están vinculados “a una mejora en la capacidad de razonamiento”. Esto se debe a que poseen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y anticancerígenas, por lo cual los expertos los asocian a una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares y a una mejor función cognitiva.
Science Direct destacó que entre los flavonoles más estudiados se encuentran la quercetina, el kaempferol, la miricetina y la isorhamnetina, todos ellos ampliamente distribuidos en la naturaleza.
Por su parte, el Centro Médico de la Universidad de Columbia señala que este nutriente del cacao logra revertir el deterioro de la memoria asociado a la edad en adultos sanos.
En ese contexto, se recomienda que los adultos mayores utilicen cacao en polvo puro en su rutina alimenticia, por ejemplo:
- Integrarlo como parte de comidas balanceadas (desayuno, merienda) — no como “postre cargado”.
- Combinar con alimentos que aporten fibra (frutas, avena), proteínas (yogur, leche) y grasas saludables (semillas, nueces) — ayuda a mantener peso estable y digestión ligera.
- Moderar la frecuencia: no es necesario consumirlo todos los días, aunque 3–5 veces por semana puede ser suficiente para aprovechar los beneficios.
Cómo incorporar cacao a nuestra dieta
A sabiendas de todos sus beneficios, es importante conocer las maneras para incorporar el cacao puro/chocolate amargo en nuestra dieta. A continuación, 3 ejemplos de menús semanales.
Menú 1: semana “Suave y Antioxidante”
Lunes-Merienda
- Leche descremada tibia + 1 cucharadita de cacao puro + edulcorante y 1 fruta (manzana o pera)
Miércoles-Postre
- Yogur natural descremado + 1 cucharadita de cacao + 1 cucharada de nueces picadas
Viernes-Merienda
- 1–2 cuadraditos de chocolate 80% cacao
- Té o infusión sin azúcar
Menú 2: semana “Energía moderada”
Martes-Merienda
- Avena instantánea (2–3 cucharadas) + leche + cacao puro
- Endulzar con media banana pisada (natural y sin azúcar agregada)
Jueves-Postre
- Mousse rápido: yogur descremado + 1 cucharadita de cacao + unas gotas de vainilla
- 3–4 almendras
Sábado-Merienda
- Café con leche descremada + cacao espolvoreado
- Tostadita integral con queso untable descremado
Menú 3: semana “Ligera y rica en flavanoles”
Miércoles-Merienda
- Batido suave: ½ vaso de leche descremada, 1 cucharadita de cacao, ½ banana, (opcional) hielo.
Viernes-Postre
- Cuenco de frutas (manzana + kiwi o frutillas) Espolvoreado con cacao puro (½ cucharadita)
Domingo-Merienda
- 1 cuadradito de chocolate 85% cacao
- Infusión de hierbas (manzanilla / cedrón)
Es importante usar cacao puro sin azúcar, idealmente no alcalinizado. Cabe señalar además que las porciones están ajustadas para mantener el peso estable y se pueden rotar libremente.