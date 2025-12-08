Sarampión: cómo prevenirlo, síntomas y cómo se contagia

Los síntomas abarcan desde fiebre alta, erupciones en la piel, tos persistente, entre otros. Su alta tasa de contagiosidad es una de las principales formas de proliferación.

Sarampión, una de las enfermedades más severas. Foto: Unsplash.

El sarampión, una de las enfermedades virales más contagiosas del mundo, representa un riesgo significativo para la salud pública, especialmente en personas no vacunadas.

Su transmisión es rápida y la capacidad para generar brotes severos obliga a que la prevención sea un punto fundamental. Por ende, la vacunación con dos dosis de la Triple Viral es la única herramienta efectiva para que se eviten complicaciones graves o incluso la muerte.

Alerta por sarampión en Argentina. Foto: NA.

Los casos más severos se suelen presentar en niños menores de 5 años, así como también en personas inmunocomprometidas o con desnutrición, las cuales son las que tienen mayor riesgo de desarrollar los cuadros más críticos.

¿Cómo se contagia el sarampión?

Este virus se transmite por el aire, a través de pequeñas gotas expulsadas al hablar, estornudar o toser. Su nivel de contagiosidad es tan elevado que una persona infectada puede transmitírselo a 9 de cada 10 personas no vacunadas que estén cerca.

Asimismo, el virus puede permanecer en el ambiente durante varias horas, lo que hace que sea más fácil su propagación.

Los síntomas principales del sarampión

Los síntomas principales del sarampión suelen surgir entre los 10 y los 14 días después del contagio. Estos son:

Fiebre alta

Erupciones en la piel (manchas rojas que comienzan en la cara y se extienden al resto del cuerpo)

Secreción nasal

Conjuntivitis

Tos persistente

Riesgos y complicaciones

Si bien no existe un tratamiento antiviral específico, se pueden tratar las complicaciones. Sin embargo, estas pueden tornarse a cuestiones graves: neumonía, convulsiones, meningoencefalitis y ceguera, entre otras.

Asimismo, el riesgo de mortalidad es de 1 a 2 muertes por cada 1.000 personas no vacunadas.

Sarampión. Foto: Freepik.

Por tanto, la vacunación se presenta como la única forma de prevención. El Calendario Nacional de Vacunación establece dos dosis obligatorias de vacuna Triple Viral.

Primera dosis: a los 12 meses

Segunda dosis: a los 5 años

Esta vacuna es gratuita y está disponible en todos los hospitales y centros de salud públicos del país.