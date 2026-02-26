Adelantan la vacuna Tripe Viral.

De cara al reinicio del calendario de vacunación 2026, el Ministerio de la Nación adelantó la segunda dosis de la vacuna Triple Viral, contra sarampión, rubéola y parotiditis, del ingreso escolar a entre los 15 y 18 meses de vida, según se publicó hoy en el Boletín Oficial.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución 339/2026, firmada por el ministro de Salud Mario Iván Lugones y vigente desde su publicación este 26 de febrero. Según la publicación, el esquema actualizado establece la aplicación de una primera dosis a los 12 meses y una segunda entre los 15 y 18 meses para todas las personas habitantes del territorio nacional.

Adelantan el calendario de vacunación 2026 Foto: EFE

De acuerdo con los considerandos, el cambio apunta a reducir el período durante el cual los niños permanecen susceptibles al sarampión, la rubéola y la parotiditis. La norma señala que el esquema anterior contemplaba la segunda dosis al ingreso escolar, lo que configuraba “uno de los intervalos más prolongados entre dosis en la región”.

El adelanto permitirá disminuir el tiempo de susceptibilidad, fortalecer la protección en una etapa de alta vulnerabilidad, optimizar la verificación de esquemas incompletos y contribuir a una mejor organización de la vacunación al ingreso escolar. La propuesta fue evaluada por la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles y cuenta con el consenso de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn).

La resolución prevé un régimen transitorio para nacidos en 2021, 2022, 2023 y hasta el 30 de junio de 2024 inclusive, quienes completarán la segunda dosis a los cinco años. En casos de esquemas incompletos, se procederá a completarlos, en el marco de la Ley N° 27.491 y su Decreto Reglamentario N° 439/23.

Adelantan la vacunación a los niños Foto: EFE

Campaña de Vacunación Antigripal 2026: cuándo empieza y quiénes serán los primeros inoculados

El Ministerio de Salud indicó que el próximo miércoles 11 de marzo iniciará este proceso, con la prioridad en los grupos que requieran la vacuna con mayor urgencia.

En detalle, los primeros en ser inoculados serán personal sanitario, embarazadas, puérperas y niños de seis a 24 meses de edad.

Por tal motivo, la cartera sanitaria ya comenzó a distribuir las dosis para que todas las provincias se preparen adecuadamente y puedan poner en marcha la estrategia en la fecha acordada.

Las vacunas contra la gripe H3N2 son gratuitas para algunos grupos vulnerables.

Para garantizar la cobertura, se adquirieron 8.160.000 dosis. De este total, 4.700.000 corresponden a la vacuna antigripal para adultos utilizada para proteger a la población de entre 24 meses y 64 años; 2.300.000 dosis son de la adyuvantada (aTIV) destinada a mayores de 65 años; y 1.160.000 dosis son de la vacuna antigripal pediátrica, destinada a los niños de 6 meses a 2 años de edad.

En la Argentina, el aumento de la circulación de los virus respiratorios ocurre entre abril y julio. En los últimos años, la vigilancia epidemiológica evidencia un inicio cada vez más temprano de su circulación estacional. Ante este escenario, el adelantamiento de la campaña busca asegurar una protección oportuna y atenuar, de esta manera, el posible impacto que la variante H3N2 y su nuevo subclado K, puedan ocasionar en el sistema sanitario.