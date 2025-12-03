Chile activó la alerta epidemiológica por el aumento del sarampión en Argentina: cómo se contagia la enfermedad

El país vecino reforzó la campaña de vacunación y las recomendaciones sanitarias pertinentes. En Argentina, hay una caída “histórica” en la cobertura de vacunación en el país.

Sarampión. Foto NA

El Gobierno de Chile elevó su nivel de vigilancia sanitaria tras el incremento de casos de sarampión en Argentina. Según informó la vocera Camila Vallejo, habrá mayores controles fronterizos y un refuerzo de las campañas de vacunación para prevenir contagios.

En este mismo sentido, la vocera del Gobierno sostuvo que la medida busca fortalecer la vigilancia sanitaria y acelerar la vacunación, en un contexto donde la baja inmunización en el país vecino genera preocupación regional. Durante una conferencia de prensa, Vallejo confirmó que el país decidió aumentar su nivel de alerta luego de que las autoridades sanitarias argentinas reportaron un incremento de casos.

Refuerzan la campaña de sarampión en Chile

La funcionaria explicó que la disminución de las coberturas de vacunación en Argentina motivó la decisión de actuar de manera preventiva. El Gobierno instruyó el refuerzo inmediato de los controles fronterizos y de los sistemas de vigilancia epidemiológica, además de intensificar la promoción de la vacunación en la población.

Cuál es la situación del Sarampión en Argentina

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) advirtió una caída “histórica” en la cobertura de vacunación en el país. La inmunización contra el sarampión, que en 2015 alcanzaba el 90%, descendió a menos del 50% en 2025.

El 15 de noviembre, Argentina reportó 35 casos confirmados, un indicador del retroceso en la protección comunitaria. Según la SAP, la transmisión afecta principalmente a comunidades con baja cobertura vacunal.

Vacuna contra el sarampión

Vacunas con mayor caída de cobertura en Argentina:

Triple viral (5 años) : 46% de cobertura en 2024 (antes 90%).

Poliomielitis : bajó de 88% a 47%.

Triple bacteriana celular : cayó de 88% a 46%.

Triple bacteriana acelular (dTpa): sus refuerzos descendieron del 82% al 54% en un año.

Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) registró 12.466 casos de sarampión en la región, con un 95% concentrado en Estados Unidos, Canadá y México. Los menores de un año fueron los más afectados, seguidos por niños de entre 1 y 4 años.

Qué es el sarampión, sus síntomas y cómo se contagia

El sarampión es una enfermedad viral, eruptiva-febril de transmisión respiratoria y altamente contagiosa, que se disemina rápida y fácilmente de persona a persona y, a veces, puede ser letal.

Sarampión

Los casos de mayor gravedad se dan en niños menores de 5 años y personas con inmunocompromiso o desnutrición y la única manera de prevenirla es con la vacunación.

Síntomas del sarampión.

Fiebre alta.

Manchas rojas en la piel.

Secreción nasal.

Conjuntivitis.

Tos.

Quien padece esta enfermedad puede presentar complicaciones como neumonía, convulsiones, meningoencefalitis y ceguera.

El sarampión no tiene tratamiento específico y es mortal en 1 a 2 casos cada 1.000 personas no vacunadas.

En tanto, la vacunación es la única forma de prevenir el sarampión y sus complicaciones y el esquema según Calendario Nacional incluye 2 dosis de la vacuna Triple Viral: a los 12 meses y a los 5 años de edad.