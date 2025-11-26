Activan alerta por el crecimiento de casos de sarampión: cuáles son sus síntomas

El Ministerio de Salud de la Nación emitió la alerta epidemiológica debido al crecimiento de casos positivos y contactos estrechos. Cuáles son los síntomas.

OMS y UNICEF advierten sobre el resurgimiento del sarampión en Europa: más de 127.000 casos en 2024. Foto: Freepik.

El Ministerio de Salud de la Nación emitió la alerta epidemiológica para informar a las autoridades y a la población en general sobre el aumento de sarampión en el país, con el fin de tomar medidas pertinentes para la identificación y el seguimiento de contactos estrechos de esta enfermedad.

Además, esta alerta prevé el bloqueo de posibles contagios que pudieran haberse ocasionado durante viajes dentro y fuera de la Argentina.

La citada alerta es debido al ingreso de 4 casos de sarampión a nuestro país, en el marco de un viaje de Bolivia a Uruguay. Los mismos corresponden a una familia sin antecedentes de vacunación compuesta por tres adultos de 21, 39 y 46 años y un menor de 11 años.

Sarampión.

Según indicó la cartera sanitaria en un informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, los cuatro viajaron a las localidades de San Pedro de Pinal y San Julián (Bolivia) para participar en diversas actividades sociales en las que tuvieron contacto con personas con síntomas compatibles con el sarampión.

Las personas ingresaron al país el 14 de noviembre por el cruce de Yacuiba (Tarija, Bolivia) - Salvador Mazza (Salta, Argentina) y salieron hacia su lugar de residencia en San Javier (Uruguay) el día 16, por el cruce de Colón (Entre Ríos, Argentina) -Paysandú (Uruguay).

Ante esta situación, el Ministerio de Salud de la Nación inició la investigación epidemiológica correspondiente para identificar a los contactos potencialmente expuestos de acuerdo al itinerario de los casos detectados y trabaja junto con las jurisdicciones para implementar las acciones de control de foco que sean requeridas.

Varicela, sarampión, herpes zóster. Foto Unsplash

Teniendo en cuenta que el sarampión es una enfermedad prevenible por la vacunación, la cartera sanitaria nacional recomienda a la población aplicarse las dosis establecidas dentro del Calendario Nacional de Vacunación y a contactar al sistema de salud ante la aparición de síntomas compatibles con esta enfermedad.

Qué es el sarampión, sus síntomas y cómo se contagia

El sarampión es una enfermedad viral, eruptiva-febril de transmisión respiratoria y altamente contagiosa, que se disemina rápida y fácilmente de persona a persona y, a veces, puede ser letal.

Los casos de mayor gravedad se dan en niños menores de 5 años y personas con inmunocompromiso o desnutrición y la única manera de prevenirla es con la vacunación.

Sociedad, sarampión

Síntomas del sarampión

Fiebre alta.

Manchas rojas en la piel.

Secreción nasal.

Conjuntivitis.

Tos.

Quien padece esta enfermedad puede presentar complicaciones como neumonía, convulsiones, meningoencefalitis y ceguera.

El sarampión no tiene tratamiento específico y es mortal en 1 a 2 casos cada 1.000 personas no vacunadas.

En tanto, la vacunación es la única forma de prevenir el sarampión y sus complicaciones y el esquema según Calendario Nacional incluye 2 dosis de la vacuna Triple Viral: a los 12 meses y a los 5 años de edad.