Sube el precio del petróleo. Foto: REUTERS

Las idea de repostar carburante más barato en toda Europa se desvanecieron este fin de semana luego de que se volvieran a desatar las tensiones entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz, situación que encareció el precio del crudo y, con él, la gasolina y el diésel.

Los mercados habían recibido con alivio el viernes la noticia de que la ruta marítima crucial podía reabrirse, pero los acontecimientos de las últimas horas impulsaron de nuevo los precios al alza.

El crudo de referencia de Estados Unidos subió un 10% desde el mínimo del pasado viernes, hasta situarse en torno a 87 dólares por barril, mientras que el Brent, la referencia internacional, avanza un 9,5% y ronda los 94 dólares por barril.

El último Boletín semanal de precios del petróleo de la Comisión Europea, publicado el pasado jueves, mostraban sumas ligeramente inferiores a las de la semana anterior, pero tras los múltiples ataques contra buques en el estrecho de Ormuz el sábado, ahora se da por hecho que los montos volverán a subir.

Las alarmas se encendieron en distintas partes de Europa, como Reino Unido, donde el presidente de la Automobile Association (AA), Edmund King, lanzó un mensaje de cautela: “Por primera vez desde el inicio de este conflicto vimos a finales de la semana pasada un ligero descenso de los precios en las gasolineras, pero parece haber sido un espejismo. La incertidumbre global probablemente frenará la caída de los precios y, si se prolonga, los precios volverán a subir”, señaló.

Tensión en el estrecho de Ormuz. Foto: Tobías Paura / Canal 26

Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, advirtió la semana pasada de que Europa tiene “quizá unas seis semanas de reservas de combustible de aviación”.

Cómo sigue la situación en Medio Oriente

Luego del fuego cruzado entre Irán y EEUU, representantes estadounidenses, entre ellos el enviado especial Steve Witkoff y el asesor principal Jared Kushner, viajan este lunes a Islamabad para relanzar los esfuerzos con vistas a lograr un acuerdo.

El viaje se produce tras una primera ronda de conversaciones en Pakistán que terminó a comienzos de mes sin avances significativos. Se esperaba que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se sumara a la delegación, pero el presidente Donald Trump confirmó más tarde que no viajaría, alegando motivos de seguridad.