“Alarga la vida más que correr o ir al gimnasio”: el deporte que se asocia a una mayor longevidad, según un neurólogo

Aunque es importante aclarar que cualquier actividad que implique moverse suma para la salud, este deporte en particular sorprende por sus beneficios.

El deporte que se asocia a una mayor longevidad, según un neurólogo. Foto: Freepik.

La longevidad saludable dejó de ser un ideal futurista: hoy la ciencia demuestra que está al alcance con hábitos cotidianos. Investigaciones como el Harvard Study of Adult Development revelan que elecciones simples—alimentación consciente, actividad física regular, sueño reparador, no fumar y vínculos sociales sólidos— pueden sumar más de una década de vida de calidad.

En este marco, si nos enfocamos en uno de los pilares clave, el ejercicio físico, hay un deporte que destaca por encima del resto. Aunque es importante aclarar que cualquier actividad que implique moverse suma para la salud, este deporte en particular sorprende por sus beneficios.

No es running: el deporte que se asocia con una mayor longevidad. Foto: Freepik.

El deporte que se asocia con una mayor longevidad

El reconocido médico Conrado Estol, neurólogo y referente en salud y bienestar, compartió en su cuenta de Instagram (@dr.conradoestol) cuál es el deporte que, según la evidencia, se asocia a una mayor longevidad.

“Se han medido distintos ejercicios y el tenis es el que más extiende la vida. Casi 10 años de vida extendida con tenis”, explica el especialista. ¿La razón? “Es un deporte muy social y, aunque se practique menos horas por semana, prolonga la vida más que correr o ir al gimnasio”, agrega.

El tenis es un deporte que se relaciona con una mayor longevidad. Foto: Freepik.

Además, destaca los beneficios generales de la actividad física: “El ejercicio disminuye el riesgo de demencia y también reduce el riesgo de infarto. Todo el mundo debería poder pararse en un pie 30 segundos con los ojos abiertos —y 15 segundos con los ojos cerrados— en una sola pierna. La frase es: el ejercicio no es opcional si querés llegar a los 100 años con una capacidad cognitiva y física óptimas”.

El tenis, uno de los deportes que más alarga la vida. Video Instagram @dr.conradoestol

El tenis, uno de los deportes que más alarga la vida

La ciencia señala al tenis como uno de los deportes más asociados con la longevidad. No es casualidad: combina un intenso trabajo cardiovascular con interacción social y un desafío cognitivo constante que exige coordinación, anticipación y rapidez mental.

Ahora bien, algo clave: cualquier ejercicio es beneficioso. Caminar, nadar, correr, levantar pesas, bailar… todo suma. Lo esencial es mover el cuerpo todos los días. Pero el tenis tiene una particularidad: reúne, en una misma actividad, movimiento intenso, mente activa y conexión humana.

El tenis es un deporte que se relaciona con una mayor longevidad. Foto: Freepik.

Ese combo fortalece el corazón, potencia el cerebro y mejora el ánimo. Y cuando esas tres áreas están alineadas, los años de vida —y de buena vida— se multiplican.

Cómo vivir más y mejor: 5 hábitos cotidianos que marcan la diferencia en búsqueda de la longevidad

Para Eduardo “Cóndor” Dimarco, fundador del Forever Young Longevity Summit, hay cinco prácticas fundamentales para lograr alcanzar esa longevidad tan deseada:

Nutrición consciente : priorizar alimentos ricos en nutrientes , reducir ultraprocesados y cuidar la salud intestinal.

Movimiento regular y adaptado : desde caminatas hasta rutinas funcionales, lo importante es la constancia.

Descanso reparador : calidad del sueño como motor de regeneración y energía.

Salud mental y resiliencia : entrenar la mente con mindfulness, meditación o respiraciones profundas.

Biohacks accesibles: desde el uso de tecnología que mide parámetros de salud, hasta suplementación y rutinas sencillas que optimizan la biología.

Los expertos señalan que la longevidad está en las pequeñas elecciones diarias. La Licenciada en Nutrición Funcional, Sol Attie coincide: “Hoy sabemos que la microbiota es un biomarcador clave que puede acelerar o enlentecer el envejecimiento, y que podemos nutrir con hábitos simples”.

Cómo vivir más y mejor: 5 hábitos cotidianos que marcan la diferencia en búsqueda de la longevidad.

Daniel Tangona, coach y escritor argentino, referente en bienestar y vocero del Forever Young Longevity Summit señala: “El ejercicio es una de las llaves de la longevidad. No hay fórmulas mágicas: se trata de encontrar una actividad que sea sostenible en el tiempo y adecuada a tu estado físico y edad”.

Y agrega: “Los ejercicios de fuerza son fundamentales, porque activan más de 600 músculos que nos acompañan toda la vida; los cardiovasculares y las actividades que disfrutamos—desde bailar hasta remar— completan la ecuación junto con la nutrición y el descanso. Entrenar es invertir en la verdadera caja de ahorro que tenemos: nuestra salud. Al final del día, la salud es el nuevo lujo; sin ella, nada de lo demás importa“.

Cómo vivir más y mejor: 5 hábitos cotidianos que marcan la diferencia en búsqueda de la longevidad. Foto: Unsplash

Esta tendencia se enmarca en lo que se conoce como silver economy, la economía de los mayores de 50, que cada vez invierten más en salud preventiva, bienestar y calidad de vida. En Argentina y la región, la conversación ya está tomando forma. Un ejemplo es el Forever Young Longevity Summit, que reúne a expertos internacionales para acercar prácticas e investigaciones que transforman el modo en que entendemos la longevidad.