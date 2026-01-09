Nueva pirámide nutricional en Estados Unidos: en qué se diferencia de la versión tradicional y para qué sirve. Foto: Freepik.

Estados Unidos dio un giro relevante en su política alimentaria con la presentación de las Guías Alimentarias para los Estadounidenses 2025-2030, un documento que redefine la pirámide nutricional y propone un cambio profundo en los hábitos de consumo.

La nueva estrategia pone el foco en los alimentos naturales, reduce la presencia de productos ultraprocesados y reordena las prioridades nutricionales tradicionales.

Estados Unidos redefine la pirámide alimenticia en sintonía con el movimiento ‘Make America Healthy Again’ Foto: Freepik

Un cambio de paradigma en la alimentación estadounidense

La actualización fue impulsada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos bajo la conducción de Robert F. Kennedy Jr., y busca responder a un problema estructural: el deterioro de la salud pública asociado al consumo excesivo de alimentos industriales, azúcares añadidos y bebidas procesadas.

El nuevo modelo propone volver a una alimentación más simple, basada en productos frescos y mínimamente procesados, con el objetivo de mejorar indicadores como la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares.

¿Qué son los “alimentos reales” y por qué ahora son la base?

Uno de los conceptos centrales de la nueva pirámide es la priorización de los llamados “alimentos reales”. Esto incluye proteínas de calidad, frutas, verduras, grasas naturales y alimentos integrales, desplazando a los productos ultraprocesados que dominaron las dietas modernas durante décadas.

En Estados Unidos, los alimentos ultraprocesados (AUP) son la principal fuente de calorías, representando alrededor del 55% de la ingesta calórica total para todas las edades, con cifras incluso mayores en niños y adolescentes (más del 60%). Foto: Unsplash.

La intención es que las familias construyan sus comidas a partir de ingredientes reconocibles, evitando etiquetas largas y procesos industriales complejos.

El nuevo rol de las proteínas

A diferencia de las pirámides tradicionales, donde los carbohidratos ocupaban la base, la versión 2025-2030 coloca a las proteínas en un lugar central.

Se incluyen tanto fuentes animales, como carnes, huevos, aves y pescados, como alternativas vegetales, entre ellas legumbres y frutos secos. Este enfoque busca garantizar mayor saciedad, mejor aporte de nutrientes esenciales y una alimentación más equilibrada.

Grasas saludables: de enemigas a aliadas

Otro cambio clave es la revalorización de las grasas saludables. Las nuevas guías recomiendan incorporarlas desde alimentos enteros como el aceite de oliva, el aguacate, las aceitunas y los lácteos completos, dejando atrás la demonización generalizada de las grasas que marcó décadas anteriores.

La palta o aguacate es una fruta rica en grasas monoinsaturadas saludables, principalmente ácido oleico, que benefician la salud cardiovascular al reducir el colesterol "malo" (LDL) y aumentar el "bueno" (HDL). Foto: Unsplash.

Menos azúcar, menos ultraprocesados

Las directrices son especialmente estrictas con los azúcares añadidos y edulcorantes artificiales, que ya no forman parte de una alimentación considerada saludable. Se desalienta el consumo de bebidas azucaradas, refrescos, productos listos para consumir y alimentos con alto contenido de sodio.

En cuanto a los carbohidratos, la guía diferencia claramente entre cereales integrales, ricos en fibra, y harinas refinadas, recomendando reducir el consumo de pan blanco y panadería industrial.

El impacto económico de la nueva pirámide y las diferencias con otros países

La nueva pirámide también tiene un impacto productivo. Desde el Departamento de Agricultura se señaló que este cambio busca fortalecer a agricultores y ganaderos locales, promoviendo el consumo de carne, lácteos y vegetales frescos producidos a nivel nacional.

El sector agrícola representa un promedio de más de 200 mil millones de dólares en el PIB de EE. UU., con picos recientes. Foto: Freepik.

Este enfoque contrasta con el de otros países, como España, donde las guías oficiales aún ubican a los cereales y carbohidratos como base de la alimentación diaria.

¿Para qué sirve la nueva pirámide nutricional?

Más allá de una simple reorganización de alimentos, la nueva pirámide estadounidense funciona como una herramienta de salud pública. Su objetivo es orientar decisiones cotidianas, mejorar la calidad de la dieta y priorizar la densidad nutricional por encima del conteo de calorías.

Con esta actualización, Estados Unidos abre una nueva etapa en sus recomendaciones alimentarias y plantea un modelo que podría influir en futuras políticas nutricionales a nivel global.