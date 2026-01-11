El glow también llega al pelo. Foto: Pinterest.

El pelo tiende a secarse con la llegada del verano, la exposición al sol, el agua del mar o con el cloro de las piletas. Sin embargo, con una rutina adecuada y algunos consejos prácticos, se puede mantener un cabello radiante sin perder ese glow tan deseado, incluso bajo el sol más intenso.

En ese sentido, la estilista Laura Neyra (@lauraneyraestilista) compartió algunos consejos prácticos para el verano, sencillos de aplicar pero que muchas veces se pasan por alto, y que ayudan a evitar que el cabello se reseque.

Cómo cuidar el pelo en verano

1- Hidratación extra

El verano pide más agua… y el pelo también. Durante esta estación, es fundamental aplicar mascarillas hidratantes al menos una vez por semana si el cabello no está muy dañado; en caso contrario, se pueden usar con mayor frecuencia.

Además, beber suficiente agua a lo largo del día es clave, ya que la hidratación también viene desde adentro. Un organismo bien hidratado se refleja en un cabello más brillante, fuerte y lleno de vida.

2- Cuidarlo del sol

La radiación solar no solo afecta la piel, sino también el cabello. Por eso, usar productos con filtros UV es un gesto sencillo pero muy eficaz para protegerlo. Puede ser a través de un protector térmico o un serum.

Cabello. Foto: Freepik.

3- Lavarse y enjuagar correctamente

El cloro de las piletas y la sal del mar pueden resecar el cabello y abrir la cutícula. Por eso, es importante enjuagarlo bien después del baño.

Se recomienda usar shampoos suaves, preferentemente sin sulfatos. Para el cuidado posterior, conviene optar por acondicionadores sin enjuague o sprays desenredantes, que faciliten peinar sin aplicar demasiada fuerza y reduzcan el riesgo de quiebres.

Verano, calor. Foto: Pixabay.

4- Tip extra: gorro o sombrero

Además del serum o protector térmico, otro consejo clave es usar un gorro o sombrero. De esta forma, los rayos UV no golpean directamente el cabello, ayudando a protegerlo del sol, reducir el daño en la cutícula y mantenerlo más hidratado y saludable durante todo el verano.Cuidar el cabello en verano no tiene por qué ser complicado. Con hábitos simples como hidratarlo desde adentro y afuera, protegerlo del sol con filtros UV, enjuagarlo correctamente y usar un gorro o sombrero, es posible mantenerlo brillante, sano y lleno de vida durante toda la temporada.