Aunque muchas veces suelen confundirse, el corte de pelo mariposa y corte en capas no son lo mismo. En un año en el que ambos prometen ser tendencia y convertirse en los grandes protagonistas de la temporada, conocer sus diferencias es clave para saber cuál elegir en la peluquería.

En ese sentido, los expertos en pelo del salón JustDry (@justdryhn) explicaron en qué se basa cada corte, un dato clave para entender cuál se adapta mejor al tipo de pelo, al rostro y al resultado que cada persona busca.

Corte en capas largas con flequillo. Foto: Pinterest.

¿Cuál es la diferencia entre el corte en capas y el corte mariposa?

En primer lugar, hay que tener en cuenta que no existe un único corte en capas, sino múltiples variantes. En ese universo, el corte mariposa es solo uno de ellos: es decir, forma parte de los cortes en capas, pero tiene características propias que lo diferencian de los otros estilos en capas.

Por lo general, la mayoría de los cortes en capas se trabajan de manera más graduada y progresiva a lo largo de todo el cabello. En cambio, el corte mariposa es un corte en capas que concentra el volumen y el movimiento en las capas que rodean el rostro y en las puntas, logrando un efecto más liviano y dinámico, sin perder largo.

¿A quién favorece este tipo de corte?

En términos generales, los cortes en capas son ideales para quienes buscan darle movimiento, volumen y textura al cabello, especialmente si es lacio o tiene poco cuerpo. Funcionan muy bien en melenas medias y largas, y se adaptan a casi todos los tipos de rostro, ya que se pueden personalizar según el largo y la intensidad de las capas.

El corte mariposa es perfecto para quienes quieren un cambio visible sin resignar largo. Favorece sobre todo a los cabellos abundantes u ondulados, porque aligera el peso y enmarca la cara de forma suave.

Butterfly Cut. Fuente: Pinterest

En definitiva, tanto el corte mariposa como el corte en capas son opciones versátiles y super en tendencia. Consultar con un estilista y llevar referencias claras puede marcar la diferencia para salir de la peluquería con un corte que realmente represente tu esencia.

El corte de pelo tendencia 2026 que rejuvenece el rostro y es ideal para un cambio: Kylie Jenner ya se sumó a esta moda

Kylie Jenner volvió a demostrar por qué es una de las grandes referentes de la moda. En esta ocasión, la empresaria compartió un video en su cuenta oficial de Instagram que rápidamente se volvió viral, no solo por su actitud relajada frente a cámara, sino también por su nuevo corte de pelo que deslumbró.

De esta forma, la menor del clan Kardashian-Jenner confirmó lo que muchos expertos ya anticipaban: el corte mariposa será uno de los grandes protagonistas de 2026 gracias a su efecto rejuvenecedor y su versatilidad.

Kylie Jenner marca tendencia. Foto: Instagram @kyliejenner

Kylie Jenner estrenó un nuevo corte de pelo y marcó tendencia

El video muestra a Kylie dentro del auto maquillándose y deja en evidencia un cambio sutil, pero sumamente favorecedor: su nuevo corte de pelo en capas, también llamado “butterfly cut”.

El nuevo estilo de Kylie corresponde al llamado butterfly cut, un corte que seguirá ganando fuerza durante todo 2026. Se caracteriza por la incorporación de capas estratégicamente distribuidas que aportan volumen y movimiento, sin resignar el largo del cabello.

Butterfly cut, el nuevo corte de pelo de Kylie Jenner. Foto: Instagram @kyliejenner

En su versión, la empresaria optó por capas largas que llegan a la altura del mentón, lo que le da dinamismo a la melena y potencia su textura natural. El look se completa con un face framing, es decir, capas frontales diseñadas para enmarcar el rostro y suavizar las facciones.

Con esta elección, Kylie Jenner reafirmó su lugar como una de las figuras más influyentes en moda y belleza. Aunque muchos anticipaban que el bob y sus variantes dominarían el 2026, la empresaria dejó en claro que las capas, el movimiento y el corte mariposa serán los verdaderos protagonistas de la temporada.