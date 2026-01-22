Gastroenteritis viral en Brasil. Foto: Canal 26 - Copilot.

En pleno auge de la temporada de verano en Brasil, las autoridades locales declararon un brote de gastroenteritis en algunas playas del sur. Esta situación generó preocupación e incertidumbre entre los argentinos que ya tienen planeadas sus vacaciones en ese país e incluso en aquellos que ya se encuentran allí.

En ese sentido, el Instituto de Medio Ambiente de Brasil reveló que el 67,2% de las playas en el estado de Santa Catarina no cumple con los parámetros sanitarios recomendados. En el estudio se incluyen playas muy populares como Camboriú, Bombas, Bombinhas y Florianópolis. Además, figuran Joaquina, un punto de Canasvieiras, sectores de Ingleses y áreas cercanas a cursos de agua en Praia Brava. En cambio, Jurerê y Praia Mole siguen habilitadas sin problemas.

En ese sentido, Canal 26 habló con la médica María Celeste Viegas, MN 117.000, y nos respondió algunas de las preguntas más frecuentes entre los turistas argentinos que viajarán a Brasil en los próximos días y que quieren disfrutar de sus vacaciones sin inconvenientes en su salud.

Brote de gastroenteritis en Brasil: cuáles son los síntomas y cómo prevenir contagios

Una de las preguntas era acerca de los síntomas típicos de una diarrea viral de este tipo y cuánto tiempo suele durar. “Los síntomas más comunes son náuseas, vómitos, deposiciones líquidas o blandas, dolor abdominal, tipo cólico, fiebre. Suelen durar entre 1 y 3 días. Es una gastroenteritis autolimitada. Los cuadros suelen ser más severos en personas con ciertas condiciones médicas, niños pequeños y adultos mayores, quienes tienen más riesgo de deshidratarse", respondió la profesional de la salud.

Por otro lado, la doctora María Celeste Viegas brindó algunos consejos para evitar posibles contagios de una enfermedad de esta clase. “Es crucial mantener una buena higiene de manos con agua y jabón (especialmente después de ir al baño o cambiar pañales y antes de preparar alimentos), desinfectar superficies y mantener las buenas prácticas de higiene al manipular alimentos. Lavar frutas y verduras antes de comerlas, no consumir mariscos y pescados crudos. Al viajar, consumir agua embotellada o hervida, no tomar hielo ni jugos naturales y tratar, en lo posible, de no consumir preparaciones que venden en la calle", remarcó.

En caso de que los síntomas comiencen a aparecer, "lo primordial es mantener la hidratación, por lo que se recomienda beber agua segura frecuentemente y mantener una dieta liviana con raciones pequeñas", explicó la médica.

Sin embargo, otra de las principales dudas fue cuándo es necesario buscar atención médica si la diarrea u otros síntomas persisten. “Ante síntomas como vómitos reiterados, deposiciones con sangre, mal estado general, dolor abdominal constante y en aumento, o signos de deshidratación como boca seca, llanto sin lágrimas, disminución en la cantidad de orina, mareos al incorporarse, un estado inusual de somnolencia o irritabilidad, es indispensable la pronta consulta al servicio médico de guardia más cercano para recibir el tratamiento adecuado y evitar complicaciones“, explicó la doctora en diálogo con Canal 26.

Para finalizar, repasamos con Viegas qué alimentos y/o bebidas son recomendables o deben evitarse durante el tratamiento: “Se recomienda tomar frecuentemente agua potable o envasada, o líquidos de rehidratación oral, evitando tomar bebidas con azúcar o con gas como jugos y gaseosas", explicó la doctora.

"Se recomienda una dieta liviana, de raciones pequeñas y más frecuentes, evitando alimentos con alto contenido en grasa como fritos, y los ricos en fibra como vegetales crudos o panes con salvado o integrales. Disminuir la ingesta de lácteos hasta mejorar la diarrea puede ayudar. También se puede ingerir compota de manzana, banana, caldos, agua de arroz, verduras cocidas, carne magra bien cocida y huevo cocido hasta mejorar los síntomas", agregó.