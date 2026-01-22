Florianópolis, Brasil. Foto: Freepik

Las playas de Florianópolis suelen llenarse de argentinos todos los veranos y este 2026 no fue la excepción. Lo que sí llamó la atención de los presentes en el estado de Santa Catarina fue la ola de gastroenteritis que se desató en Brasil en los últimos días.

Los pacientes acuden a los centros de salud en multitud y la gran mayoría de ellos presentan síntomas como náuseas, vómitos, diarrea y fiebre, en un cuadro que ya es conocido como el “virus de Brasil”.

Los episodios suelen asociarse en particular al contacto con agua contaminada, ya sea en el mar o por uso doméstico. Incluso, la ingesta involuntaria de agua al nadar puede ser suficiente para verse afectado.

Extremar cuidados en Brasil

Ante esta situación, profesionales de la salud advirtieron a los visitantes sobre el hecho de extremar cuidados, tal como lavar frutas y verduras únicamente con agua mineral, debido a que el suministro de canilla no resulta recomendable en esta época del año por contaminaciones vinculadas al sistema cloacal.

Algunas de las medidas a adoptar para reducir el riesgo de infecciones intestinales son: consumir únicamente agua potable o embotellada, evitar el hielo y las bebidas de procedencia dudosa, y lavarse las manos con frecuencia, especialmente antes de comer. También se aconseja no consumir alimentos de la vía pública que no cuenten con controles sanitarios y respetar las señalizaciones que indican playas no aptas para el baño.

Santa Catarina, Brasil. Foto: Freepik

Playas inadecuadas en el sur de Brasil

El Instituto de Medio Ambiente de Brasil reveló que el 67,2% de las playas en el estado de Santa Catarina no cumple con los parámetros sanitarios recomendados. En el estudio se incluyen playas muy populares como Camboriú, Bombas, Bombinhas y Florianópolis. Además, figuran Joaquina, un punto de Canasvieiras, sectores de Ingleses y áreas cercanas a cursos de agua en Praia Brava. En cambio, Jurerê y Praia Mole siguen habilitadas sin problemas.

Según los especialistas, el contacto con aguas contaminadas puede provocar enfermedades tales como gastroenteritis, hepatitis A, fiebre tifoidea, dermatitis, conjuntivitis, otitis y afecciones respiratorias.

No obstante, desde la Compañía Ambiental del Estado de São Paulo (CETESB) indicaron que la clasificación de una playa como inadecuada no significa que todas las personas expuestas se enfermen, ya que para ello también influyen factores como el estado inmunológico y el tipo de contacto.