Durante los meses de calor intenso y elevada humedad, es habitual la aparición de molestias cutáneas asociadas a la sudoración excesiva. Una de las más frecuentes es el llamado sarpullido por calor, conocido médicamente como miliaria o sudamina, una afección benigna que afecta con mayor frecuencia a bebés, aunque también puede presentarse en niños y personas adultas.

“El sarpullido por calor aparece cuando los conductos que llevan el sudor hacia la superficie de la piel se obstruyen, lo que hace que la transpiración quede atrapada bajo la piel y genere inflamación e irritación”, explica el Dr. Ariel Sehtman (MN 82.978), médico dermatólogo del Hospital de Clínicas de la UBA.

Como consecuencia de esta obstrucción, la piel desarrolla pequeñas vesículas transparentes, de apenas unos milímetros, que se asemejan a gotas de agua y suelen romperse con facilidad. Estas lesiones se acompañan de enrojecimiento, picazón de intensidad variable y, en algunos casos, sensación de ardor, dolor o quemazón. “La incomodidad puede intensificarse cuando la persona continúa transpirando, lo que perpetúa la irritación de la piel”, señala el especialista.

Las causas del sarpullido por calor

Si bien no existe una causa única que explique su aparición, hay distintos factores que favorecen el desarrollo de esta afección. El calor excesivo, la humedad ambiental, la sudoración abundante, el uso de ropa ajustada y la actividad física intensa son algunos de los más frecuentes.

También puede observarse en personas con fiebre prolongada, en pacientes hospitalizados o con movilidad reducida. En el caso de los recién nacidos, el sarpullido por calor suele relacionarse con la inmadurez de los conductos sudoríparos, especialmente durante las primeras semanas de vida.

Las lesiones suelen localizarse en áreas donde la piel presenta pliegues o mayor fricción, como axilas, ingles, codos y muslos. En los bebés, en cambio, es común que aparezcan en el cuello, los hombros y el pecho.

Según la profundidad de la obstrucción de los conductos sudoríparos, existen distintas formas clínicas de miliaria:

Miliaria cristalina: la forma más superficial, con pequeñas vesículas sin enrojecimiento, frecuentes en recién nacidos y adultos.

Miliaria rubra: la más común, con enrojecimiento, pápulas y picazón intensa; puede complicarse con infección.

Miliaria profunda: menos frecuente, con lesiones más firmes y profundas, asociada a episodios repetidos y mayor riesgo de alteraciones en la sudoración.

“En algunos cuadros, la obstrucción puede provocar una disminución o ausencia de sudoración en las zonas afectadas, lo que interfiere con la regulación de la temperatura corporal y aumenta el riesgo de agotamiento por calor”, advierte el Dr. Sehtman.

Sarpullido de verano Foto: Freepik

Cómo es el tratamiento

El tratamiento se basa fundamentalmente en reducir la temperatura corporal y mantener la piel seca. Permanecer en ambientes frescos, bien ventilados o con aire acondicionado, utilizar ropa holgada de algodón y evitar productos grasos sobre la piel suelen ser medidas suficientes para que el cuadro se resuelva en pocos días. En algunos casos, pueden utilizarse lociones calmantes o productos que ayuden a aliviar la picazón.

Se recomienda consultar al médico si el sarpullido no mejora con estas medidas, si aparecen signos de infección como pus, dolor o hinchazón o si se acompaña de fiebre. En situaciones más severas, el profesional puede indicar tratamientos específicos, como corticoides tópicos o antihistamínicos.

“La mayoría de los casos tiene muy buen pronóstico y se resuelve al disminuir la exposición al calor y la humedad”, concluye el especialista. No obstante, en personas predispuestas, los episodios pueden repetirse durante el verano, por lo que la prevención y el cuidado de la piel resultan fundamentales.